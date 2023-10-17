الأوقاف: منح أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي من الفئة «أ»
كتب:
رؤى ممدوح
01:21 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
منح أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي من الفئة (أ)
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية منح أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي من الفئة (أ)، نظرًا لجهودهم الدعوية وأدائهم المتميز.
أسماء الحاصلين على أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي
جاء ذلك بناء على قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمنح شهادة جودة الأداء الدعوي لكل من:
1. د/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني.
2. د/ أيمن علي أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.
3. د/ نوح عبد الحليم العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
4. د/ السيد حسين عبد الباري - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة السابق، ومنتدب للشئون المعنوية.
5. د/ طارق عبد الحميد - مدير عام العلاقات الخارجية السابق، ومنتدب للشئون المعنوية.
6. د/ محمد إبراهيم حامد - وكيل مديرية أوقاف الشرقية، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.