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الأوقاف: منح أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي من الفئة «أ»

كتب:

رؤى ممدوح
01:21 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
منح أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي من الفئة (أ)

منح أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي من الفئة (أ)

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية منح أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي من الفئة (أ)، نظرًا لجهودهم الدعوية وأدائهم المتميز.

أسماء الحاصلين على أول 6 شهادات في جودة الأداء الدعوي

جاء ذلك بناء على قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمنح شهادة جودة الأداء الدعوي لكل من:

1. د/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني.

2. د/ أيمن علي أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

3. د/ نوح عبد الحليم العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

4. د/ السيد حسين عبد الباري - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة السابق، ومنتدب للشئون المعنوية.

5. د/ طارق عبد الحميد - مدير عام العلاقات الخارجية السابق، ومنتدب للشئون المعنوية.

6. د/ محمد إبراهيم حامد - وكيل مديرية أوقاف الشرقية، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.

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