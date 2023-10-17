«الأوقاف» تنظم ندوات عن آداب الدعاء في 27 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة، أمس الاثنين، بعد صلاة العشاء مباشرة، إذ يتناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: «آدب الدعاء»، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به الوزارة.

فضل وأهمية الدعاء

وأكد العلماء أن الدعاء سلاح المؤمن في وقت الرَّخاء والشدة، ونظرًا لعظمة مكانة الدعاء وأهميته قال (سبحانه): «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، كما أشارت السنة النبوية قولا وفعلا إلى مكانة الدعاء، فقال (صلى الله عليه وسلم): «الدعاء هو العبادة»، فالدعاءُ أصلُ العبادة، وهو عبادة ميسورة بمقدور كل إنسان أن يقوم بها، ومن آداب الدعاء الإخلاص لله تعالى، واستفتاح الدعاء بالحمد والثناء عليه سبحانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد (صلى الله عليه وسلم)، والحزم في الدعاء واليقين في الإجابة، مع الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.

تفاصيل الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

محافظة القاهرة بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

‎وفي محافظة المنيا أقيم بمسجد الغفار.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم بمسجد أبو الحجاج.

وفي محافظة دمياط أقيم بمسجد الأمناء.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم بمسجد السلام.

وفي محافظة الدقهلية أقيم بمسجد الجوهرة.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم بمسجد مجمع الرحمن.

وفي محافظة بورسعيد أقيم بمسجد الرزاق.

‎وفي محافظة الإسماعيلية أقيم بمسجد عين غصين.

وفي محافظة مطروح أقيم بمسجد الرحمة.

وفي محافظة القليوبية أقيم بالمسجد البحري.

وفي محافظة قنا أقيم بمسجد السماسري.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم بمسجد ناصر.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم بمسجد سيدي يوسف أبو حجاج.

‎وفي محافظة الغربية أقيم بمسجد القصار الجعفرية.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم بالمسجد الكبير.

‎وفي محافظة الشرقية أقيم بمسجد أبو شاور.

وفي محافظة أسيوط أقيم بمسجد آل تمام

وفي محافظة أسوان أقيم بمسجد يوسف كروم.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم بمسجد الحصري.

‎وفي محافظة بني سويف أقيم بمسجد الشهيد عمر.

وفي محافظة الجيزة أقيم بمسجد خاتم المرسلين.

وفي محافظة الفيوم أقيم بمسجد الشيخ يوسف العجميين.

‎وفي محافظة سوهاج أقيم بمسجد الست حميدة.

‎وفي محافظة كفر الشيخ أقيم بمسجد أبو قايد.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم بمسجد أبو بكر الصديق.

‎وفي محافظة السويس أقيم بمسجد الأمين.