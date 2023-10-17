رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يعقد لقاء تعريفيا مع الطلاب الجدد

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، لقاء تعريفيا مع الطلاب المستجدين، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد كبير من الطلاب.

احتياجات سوق العمل

ورحب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، وهنأهم بالقبول بالجامعة، موضحًا أن الجامعة تستثمر الخبرات فى إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، إذ تؤهل برامج الجامعة الدراسية والتي تواكب المتغيرات فى احتياجات سوق العمل، الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

بناء شخصية الطالب

وأشار الى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطالب وتضع شعار "الطلاب أولا "، موضحًا أن الجامعة تهتم ببناء شخصية الطالب ليس من الناحية الأكاديمية فقط بل من جميع النواحي، إذ تسعى لإكساب الطالب المهارات المختلفة مثل مهارات الاتصال والتواصل والبحث والتفكير المنطقي ومهارات رياضة ومهارات تعلم اللغات وذلك بهدف إعداد خريج مختلف عن جميع خريجي الجامعات الأخرى ولديه القدرة على المنافسة في سوق العمل.

حوار مع الطلاب

وأدار رئيس الجامعة، حوارا وديا مع الطلاب للرد على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم الخاصة بالبرامج الدراسية ونظام الساعات المعتمدة والجدارات، وحثهم على عدم الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة من صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل الدائم والتعامل مع أساتذتهم والمتابعة المستمرة لصفحات الجامعة الرسمية.