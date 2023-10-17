«النقل» تنشر صورا جديدة لمحطة القطار الكهربائي في العين السخنة.. اعرف التفاصيل

نشرت وزارة النقل، عددا من الصور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، توضح مدى تقدم الأعمال بمحطة العين السخنة ضمن أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة /العلمين/ مطروح.

وأكدت الوزارة، أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وربط المناطق الصناعية ومناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير.

وأوضحت أن الشبكة ستساهم في الربط السككي مع السودان من أبو سمبل حتى وادي حلفا و مع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بني غازي، مؤكدة أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة.

مزايا القطار الكهربائي السريع

- خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

- أطلقت شركة هاتشيسون الصينية عليه محور ( السخنة - الدخيلة ) اللوجيستي

- أطلق عليه بعض الخبراء قناة سويس جديدة على القضبان.

- الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة

- تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط .