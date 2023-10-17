«رياضة القليوبية» تنظم برنامجا تثقيفيا لذوي الهمم تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن قيام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، تنفيذ البرنامج التثقيفي لذوي الإعاقة تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، لتعزيز المشاركة السياسية.

مشاركة 50 من ذوي الإعاقة

وأوضحت أن البرنامج جاء بمشاركة 50 من ذوي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية بنادي السلام للمعاقين بإدارة شباب بنها، وحاضر بها الدكتور رأفت صبحي خبير برلماني ورئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب، وفي بداية اللقاء حث الحضور القائمين على التنفيذ والأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار شارك الكلمة كلمتك، لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024.

اهتمام كبير بذوي الإعاقة

وأكد أن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بأبناء الوطن من ذوي الهمم، وتحرص على تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية، وأن الحقوق السياسية حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، وحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف سامي أحمد مسئول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة الشباب والرياضة تلعب دوراً كبيراً مع المجلس في استهداف عدد كبير من النشء والشباب ذوي الهمم، حيث نظمت خلال الفترات السابقة الندوات التثقيفية والتعريفية المختلفة التي دشنتها الوزارة للارتقاء بالنشء والشباب المصري من قادرون باختلاف، والتي أتت ثمارها بشكل ملحوظ، والدولة المصرية والهيئة الوطنية بالانتخابات تسعى بكل الطرق لمساعدة الأشخاص ذوي الهمم، للوصول لتسهيل المهام لدي ذوي الهمم للمشاركة في الانتخابات القادمة بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات.

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية والميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لاستراتيجية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية نحو الجمهورية الجديدة، من خلال شراكة فعالة للبناء والاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون نسبة 10.7% من المصريين، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والإنساني، وتدعيم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.