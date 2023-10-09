«رياضة القليوبية»: حريصون على تقديم خدمات أفضل بمراكز الشباب

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، مديري الإدارات الفرعية بتشكيل لجان مكونة من رئاسة مدير الإدارة مع مسئولين التخطيط والمتابعة والأنشطة وتفتيش مالي وإداري لفحص مركز واحد بكل إدارة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية، ضمن حرصه على تقديم أفضل الخدمات بمراكز الشباب، وإلزام العاملين بالتعليمات الجديدة.

الاطلاع على سجلات الأنشطة والمالية والإدارية

وفحص أحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، على رأس اللجنة المكونة من مسئولي الهيئات والتخطيط والمتابعة والتفتيش المالي والإداري والأنشطة، مركز شباب كفر الشيخ إبراهيم، للاطلاع على جميع سجلات الأنشطة المالية والإدارية والمخازن، مع الاستماع للمشاكل التي تواجه العاملين.

فحص مراكز شباب طوخ

وشكل عماد الدين لطفي مدير إدارة شباب طوخ، لجنة من أيمن زكي مسئول التخطيط، وعلواني نبوي وعفاف مصطفى مسئول التفتيش، ونبيل عودة ومحمد زكريا مسئولي الهيئات، لفحص سجلات ومستندات مركز شباب أجهور الكبرى، ووجد الملعب في حاجة إلى الإحلال والتجديد ، مع ملاحظات أخرى، وتم تدوينها في سجل المتابعة مع العمل على حلها خلال أسبوع.

وفي إدارة شباب الخانكة تم تشكيل لجنة من رئاسة هاني أبو السعود مدير الإدارة، ورحاب علي مسئول الهيئات، وهبة زهران مسئول التفتيش، وداليا ميدان مسئول المخازن، لمتابعة مركز شباب الأمل، وتم تدوين الملاحظات بدفتر المتابعة.

كما فحصت دعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب، أعمال مركز شباب ميت حلفا من مسئول التفتيش والهيئات والمخازن، وتم عمل تقرير وكتابة الملاحظات وتم التبيه على تلافي الملاحظات خلال أسبوع من تاريخ الزياة.

وتابع أحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة واللجنة المشكلة، سير العمل والعاملين بمركز شباب إبراهيم بك، وتسجيل الملاحظات.

تلافي الملاحظات خلال أسبوع من الزيارة

وشُكلت لجنة برئاسة أحمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر لمراجعة جميع النواحي لمركز شباب سندبيس، وتم مراجعه كافة الأعمال الإدارية والمالية، مخاطبة اللجنة الإدارية لتلافي كافه الملاحظات.

وفي إدارة شباب كفر شكر، قامت اللجنة بمتابعة مركز شباب كفر عامر وفحص جميع سجلات الأنشطة ومحاضر مجلس الإدارة والمالي والعضوية والمخازن، وتم تسجيل الملاحظات.

كما شكلت لجنة من من إدارة شباب شبين القناطر على رأسها شاكر محمد سليمان مدير الإدارة، وفحصت جميع السجلات المالية والإدارية بمركز شباب الأحراز، وسجلت مركز التخاطب والمشرفين عليه كما سجلت الملاحظات بسجل المتابعة.