لو نسيت بطاقتك البنكية.. اعرف كيفية السحب من الـATM؟

أحيانا يتعرض الشخص لنسيان بطاقته البنكية، لهذا السبب عمل عدد من البنوك المصرية على إتاحة السحب دون استخدام البطاقة داخل ماكينات الصراف الآلي أي الـATM، عن طريق خدمة المحفظة الذكية المتوفرة سواء على الهاتف الذكي أو تطبيق البنك أو الانستاباي التابع للبنك المركزي المصري.

ويمكن للشخص الحصول على الأموال دون استخدام البطاقة البنكية عن طريق بعض الخطوات التي نرصدها في السطور التالية.

خطوات الحصول على الأموال دون بطاقة

- في البداية تعمل البنوك على ضمان هوية الشخص من خلال إرسال رمز الـOTP.

- يجب استخدام ماكينة الصراف الآلي ATM تكون متوفر بها هذه الخدمة أي السحب بدون بطاقة.

- وبعد ذلك يقوم العميل باختيار من القائمة الخدمات دون بطاقة.

- ثم الضغط على السحب النقدي عن طريق المحفظة الذكية.

المحفظة الذكية دون بطاقة

- وتكون الخطوة التالية وضع رقم الهاتف الخاص بالمحفظة الذكية.

- سيتم طلب إدخال الرقم السري المتغير لتطبيق المحفظة الذكية.

- تحديد المبلغ الذي ترغب في سحبه.

- الخطوة الأخيرة هي اختيار استلام إيصال أم لا للحفاظ على البيئة، ثم الحصول على الأموال.