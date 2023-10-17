كسر ماسورتي مياه في المعادي وجار إصلاحهما

تلقى حي المعادي بالقاهرة؛ بلاغات من المواطنين بشأن أكثر من كسر بماسورة مياه للشرب، ومن جانبه وجه اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، إدارة الحي بالتنسيق مع إدارة المرافق وشركة مياه الشرب بالقاهرة، للقيام بأعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شارع 163 مع شارع 105، علاوة على إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع النادي مع 77، والعمل على إنجاز تلك الأعمال في أسرع وقت لإعادة ضخ مياه الشرب للمناطق المتضررة، وذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة بالتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين وسرعة تقديم الخدمات ورفع كفاءة شوارع الأحياء والمتابعة المستمرة لما يستجد.

تطهير البالوعات

كما شهد حي المعادي استكمال أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار في عدد من الشوارع، وذلك ضمن استعدادات فصل الشتاء، وإجراء اختبارات لتلك البالوعات للتأكد من سلامتها واستيعابها للمياه .

مبادرة تخفيض الأسعار

كما نظمت أجهزة الحي حملة على المحلات والأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والفول، وأيضا الدواجن والبيض من أجل تخفيف العبء عن المواطنين في تلك الفترة.