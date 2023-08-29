كيفية الحصول على قرض مقابل بطاقة ائتمانية وكارنيه النادي.. خطوات بسيطة

يوفر بنك الكويت الوطني الحصول على قرض من خلال بطاقة ائتمانية من أي بنك وبطاقة عضوية لأي نادي في مصر، بحسب جدول أسعار العائد لبرامج التمويل من البنك.

ويكون قرض البنك الكويتي الوطني، مقابل بطاقة ائتمانية مخصصا للمصريين فقط سواء موظفين أو أصحاب أعمال ومهن حرة، وللمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عامًا.

قرض مقابل بطاقة ائتمانية وكارنيه النادي

وترصد «الوطن» في السطور التالية أهم المعلومات عن قرض البنك مقابل بطاقة ائتمانية وكارنيه النادي، وهي كالتالي:

- تمويل يبدأ من 20.000 جنيه مصري ويصل حتى 500.000 جنيه مصري، بحسب جدول أسعار العائد لبرامج التمويل.

- مدة تمويل تبدأ من 6 أشهر كحد أدنى وتصل حتى 60 شهراً.

- يتيح البنك تأمين مجاني على الحياة.

الشروط والمتطلبات للحصول على القرض

- بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.

- بطاقة عضوية النادي.

- بطاقة ائتمانية غير مضمنة من أحد البنوك في مصر.