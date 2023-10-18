نائب بـ«الشيوخ»: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية

أدان المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء أمس، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة، في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية، مثمنا موقف مصر بالانسحاب من من القمة الرباعية التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراضًا على استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين.

هناك مخطط إسرائيلي لتهجير سكان غزة

وشدد «صبور» في بيان على أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية من أجل وقف استهداف المدنيين، وتبنى الرؤية المصرية بشأن إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، من خلال تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى وجود مخطط إسرائيلي بتهجير سكان غزة إلى سيناء ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية وإضافة أراضي جديدة إلى الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي أعلنت مصر رفضه تماما، وأنها لن تقبل المساس بالأمن القومي المصري واعتباره خط أحمر لا مساس به.

وقال إن موقف مصر لديها موقف ثابت لا يتغير من القضية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أولويات الدولة المصرية، فمصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على توفير الحماية اللازمة له في مواجهة الممارسات الاستفزازية والاعتداءات الغاشمة لجيش الاحتلال، داعيا المجتمع الدولى بالتكاتف والعمل على دفع قوات الاحتلال لوقف الاستهداف العسكري للمدنيين، والالتزام بالتهدئة، وعدم استهداف المدنيين.

ضرورة الضغط على إسرائيل

وأشار إلى ضرورة الضغط من المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية في العالم من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تحوم مخاوف في غزة من خروج المستشفيات عن الخدمة، بعد فقدان مصادر الطاقة الكهربائية بسبب نفاذ الوقود، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والصحية والسلع الغذائية.