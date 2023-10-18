عضو بـ«الشيوخ»: مقترح نقل الفلسطينين إلى صحراء النقب «بديل آمن»

أشاد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بكلمات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكدا أنها بمثابة خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية والمنطقة العربية من الانزلاق إلى حافة الهاوية ومصير مجهول من الحروب والدمار، موضحا أن مصر دولة ذات سيادة حافظت على السلام كخيار استراتيجي وتعمل على استمراريته.

مقترح نقل الفلسطينين لصحراء النقب بديل آمن

وشدد في تصريحات للمحررين البرلمانيين على أن الرئيس السيسي كشف لكل العالم بكل صراحة عن العواقب الكارثية التي ستبدد السلام من جراء فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وما يتتبعه من أعمال هجوميه قد تنطلق من سيناء، ما يودي إلى توسيع رقعة الصراع ، ما ينسف كل الجهود التي حافظت على السلام لعقود من الزمن، ورحب بالمقترح المصري بنقل الفلسطين إلى صحراء النقب حتى انتهاء العملية العسكرية «بديل آمن».

وأشار إلى أن 105 ملايين خلف القيادة السياسية رافضين تهجير الفلسطينين إلى سيناء التي روتها دماء الشهداء المصريين في حرب العزة والكرامة في السادس من أكتوبر، مستعدين بالذهاب إلى سيناء حالا، وافتراش سيناء في ساعات، ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.