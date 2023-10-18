حزب الاتحاد: مستعدون للخروج لإعلان الاحتجاج الشعبي على تهجير الفلسطينيين

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس «كاشفة لحقيقة الأوضاع والتصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة»، والذي يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم التي تتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية، بغرض إجبار الفلسطينيين على التهجير من عزة إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن، ما تعتبره مصر «خط أحمر».

مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها

وأضاف في بيانه أن كلمة الرئيس السيسي حملت تحذيرات لما ستؤول إليه أوضاع المنطقة حال استمرار تلك الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تتخطى فكرة الحرب على حماس، لما أبعد من ذلك وهو التهجير إلى سيناء، والذي سيكون خطوة لإقحام مصر في حرب مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أمنها القومي ضد أي تهديدات ومخططات تحاك ضدها.

وأكد أن القوى الوطنية والشعبية بمختلف توجهاتها، تؤيد وتتفق مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج إلى كل ميادين مصر، للتعبير عن الاحتجاج الشعبي لرفض تهيجير الفلسطينيين إلى مصر، وهو نفس المشاعر التي تحملها جميع الأمة العربية والإسلامية تجاه تلك القضية، التي لن يسمح بتصفيتها مطلقًا.

الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار

وأكد أن الشعب المصري يؤيد القيادة السياسية ويفوضها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخططات الإسرائيلية التي تأتي برعاية أمريكية وغربية، من أجل تحويل سيناء لوطن بديل لأهالي غزة، مجددًا رفضه لتلك المخططات، ومشددًا في الوقت نفسه على استجابته لدعوات الرئيس السيسي للخروج والاحتجاج.