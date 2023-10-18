وكيل «تشريعية النواب»: المصريون في اصطفاف وطني خلف الرئيس السيسي

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني شولتس، تعبير عن إرادة المصريين الذين يصطفون خلف الرئيس في كل قراراته لإدارة الأزمة الحالية.

حل الدولتين هو الأمثل

وأضاف الطماوي، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ كلمات الرئيس القوية المباشرة الواضحة مستمدة من دعم الشعب المصري لموقف السيد الرئيس المعبر عن أرادته، مؤكدا أنّ حل الدولتين هو الأمثل، وإعلان الرئيس صراحة رفض تهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء تأكيد وتعبير صريح عن إرادة الشعب المصري الذي يرفض تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها، ويرفض المساس بالأمن القومي المصري الذي يعد خطأ لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال.

وأشار الطماوي إلى أنّ الرئيس أرسل في كلمات واضحة رسائل إلى المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية كاملة لحماية المدنيين من ويلات الحروب، التي قد تتسع بسبب ما يحدث في غزة من ممارسات ضد الإنسانية ترتكب بالمخالفة للاتفاقات الدولية والقانون الدولي.

وأكد الطماوي أنّ المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسي المعبر عن إرادتهم والمدافع عن أمنهم وسلامهم والساعي لإقرار الأمن والسلم الدوليين في عالم مزدوج المعايير.