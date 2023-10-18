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أمين الفتوى عن صلاة التطوع: لم يأت بها نص صريح أو ترغيب

كتب:

يارا أشرف
07:03 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة تنقسم إلى نوعين، هما صلاة فرض، وأخرى سنة، مشيرًا إلى أن الصلوات الفرض هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فضلًا عن صلاة الجمعة التي تكون بديلًا عن الظهر، متابعًا: «ومع هذه الصلوات الخمس صلاة فرض كفاية من جملة الفروض أيضًا أي من الواجبات ولكنها ليست على أعين الناس جميعها، وإنما يكفي أن يؤديها البعض وهي صلاة الجنازة».

صلوات السنة زائدة عن الفرائض

وأضاف «شلبي»، خلال حواره لبرنامج «فتاوى الناس»، عبر قناة الناس، أن صلوات السنة «صلاة النافلة أو صلاة التطوع» زائدة عن الفرائض، موضحًا أن كل ما يصليه الإنسان وليس فرضًا يمكن القول عليه بكونه نافلة.

تقسيم صلوات النوافل

وتابع: أن الفقهاء قسموا الصلوات التي ليست فرضًا «الصلوات النافلة»، إلى 3 أقسام، هي: سنة، مستحب، تطوع، موضحًا أن صلاة التطوع هي السُنة التي ينشئها الإنسان من نفسه «أي لم يأت بها نص صريح أو ترغيب» مثل أداء الإنسان ركعتين لله من نفسه.

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