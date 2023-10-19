عضو بـ«الشيوخ»: احتشاد المصريين غدا يؤكد حجم دعم القاهرة للقضية الفلسطينية

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن 105 ملايين مصري، مستعدون للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

دعم ومساندة الشعب الفلسطيني

وأكد «سالمان»، في بيان له، أنّ دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، أبناء مصر لحشد شعبي كبير، بعد صلاة الجمعة غدا، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، يستهدف دعم ومساندة الشعب الفلسطيني إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن رفض الانتهاكات الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ احتشاد جميع أطياف الشعب المصري، بمثابة رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه، وداعمًا بلا حدود للقضية الفلسطينية.

المصريون يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا

وأشار إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا، ولن يسمحوا بأن تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفت إلى أنّ أعضاء مجلس الشيوخ، وافقوا نهائيا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.