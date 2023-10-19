تنظيم قافلتين طبيتين لفحص المرضى بالمجان في 3 قرى ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان، تنظيمها قافلتين طبيتين استهدفتا توقيع الكشف الطبي على 175 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية بقرية الشناوية بمركز ناصر، ومنشاه الأمراء بمركز اهناسيا، وقرية أهوه بمركز بني سويف، مع توفير العلاج اللازم والتحاليل الطبية.

إجراءات للتأكد من استحقاق الحالات

وقالت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، إنه يجري التأكد من حالة الذين استفادوا بأي خدمة طبية، أو الحالات التي تسليمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

الأورمان: ندعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

توفير العلاج والتحاليل بالمجان

وأشار إلى أن القافلتين شملتا توفير الأدوية بالمجان والتحاليل الطبية كذلك الانتقال الى المستشفيات والعودة مرة أخرى.