الدولار يحافظ على تقدمه عالميا.. ما القصة؟

حافظ مؤشر الدولار على تقدمه الأخير إلى حوالي 106.5 نقطة اليوم الخميس، ويتطلع المستثمرون إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم العالمي، لتوجيه التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

وفي أحدث تعليق للبنك المركزي، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، إنه يريد الانتظار والمراقبة والترقب إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في قوته أو يضعف في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

مؤشر الدولار عالميا

ومع ذلك، عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وتلقى الدولار أيضًا دعمًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث وصل العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في 16 عامًا فوق 4.9%.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.98 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 112.05 خلال 12 شهرًا.