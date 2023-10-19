«الأرصاد» تحذر من ظاهرة تستمر 3 ساعات: يصاحبها سقوط أمطار

حذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات غدا الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات

وأوضحت الأرصاد أنّه من المتوقع أن يكون هناك ظاهرة جوية تستمر لمدة 3 ساعات غدا الجمعة، إذ تنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% غدا الجمعة، على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم السبت على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.