«ميثانكس» العالمية تستثمر 2 مليون دولار لدعم توظيف الشباب في دمياط

وقعت شركة ميثانكس مصر -شركة مساهمة مصرية- اتفاقية شراكة جديدة مدتها خمس سنوات مع منظمة العمل الدولية لدعم برنامج «وظائف لائقة لشباب مصر» في محافظة دمياط، حيث تدير الشركة مصنعها لإنتاج الميثانول.

وأقيمت مراسم التوقيع بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبراد بويد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس العالمية، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.

منحة بـ 2 مليون دولار لخلق 1000 فرصة عمل

من خلال منحة ميثانكس مصر التي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار أمريكي، يستهدف البرنامج خلق 1000 فرصة عمل في محافظة دمياط من خلال دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين على الأرض لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط.

تعكس هذه الشراكة الفريدة التزام شركة ميثانكس الدائم بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات التي تعمل بها.

فخورين بخلق فرص وظائف جديدة

و علق محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر قائلا: نحن فخورون بالتأثير الإيجابي لبرنامج منظمة العمل الدولية على مجتمع دمياط من خلال المنحة التي قدمناها عام 2019 ويسعدني مواصلة هذه الشراكة لدعم خلق 1000 فرصة عمل إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتضمن هذه الشراكة الجديدة دعم شركة ميثانكس مصر المستمر لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الشابات والشباب في سعيهم لتحقيق حياة أفضل وعمل لائق.

ومنذ عام 2019، تعاونت شركة ميثانكس مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لدعم الشباب في دمياط في سعيهم لإيجاد وظائف لائقة، وأسفر برنامج الشراكة السابق لمشروع «وظائف لائقة لشباب مصر» الذي تم توقيعه عام 2019 مع منظمة العمل الدولية واستمر لمدة أربعة سنوات، عن توفير أكثر من 2300فرصة تدريب وخلق 725 فرصة عمل.

ستركز الشراكة الجديدة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028 على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الوظائف الخضراء بالإضافة إلى دمج أصحاب الهمم.

وصرح إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلًا: "نحن سعداء للغاية بمواصلة شراكتنا القوية مع شركة ميثانكس لمدة خمس سنوات أخرى كجزء من برنامج العمل اللائق الذي يدعم الشباب وخاصة المرأة في دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط، وهذه الشراكة ستساعد منظمة العمل الدولية في تنفيذ أولوياتها حول تطوير مهارات الشباب كي يكونوا أكثر قدرة على العمل وإيجاد وظائف لائقة.