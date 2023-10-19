آلية اختيار مرشحي الرئاسة 2024 للرموز الانتخابية وفقا لـ«الهيئة الوطنية»

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل.

اختيار الرمز الانتخابي بالأسبقية

بشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، نص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية، وقواعد تخصيصها للمرشحين، على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب، اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة، 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة، وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم، وحال عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة، تعيّن الهيئة رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة.

اختيار الرموز الانتخابية 8 نوفمبر

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة المبدئية لأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، وهم عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس الحزب الشعب الجمهورية، وتحدد يوم 8 نوفمبر المقبل، لاختيار المترشحين للرموز وفقًا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.