الذهب يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي عالميا منذ 7 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 5.45%، لتستقر عند 1,932.82 دولارًا للأونصة، ويعد ذلك أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ مارس 2023، وذلك بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع عوائد سندات الخزانة على مستوى العالم.

التعليق الأسبوعي من 6 إلى 13 أكتوبر

وتراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق وسط العديد من تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي مالت تجاه تيسير السياسة النقدية، إذ سلطت هذه التصريحات الضوء على أن ارتفاع العوائد لها تأثير تشديدي على الاقتصاد، ما يمكن الاعتماد عليه كبديل لرفع أسعار الفائدة، حسب تقرير بورصة وول ستريت الأسبوعي.

عوائد سندات الخزانة

وتراجعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، إلا أن هذا الانخفاض كان ملحوظًا بشكل كبير في عوائد السندات طويلة الأجل، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة ذات أجل الـ10 أعوام و30 عامًا بشكل كبير بعدما وصلا إلى أعلى مستوى لهما منذ سبتمبر 2007.

علاوة على ذلك، جاء انخفاض العوائد مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية التي ظهرت على الساحة في الفترة الحالية، والتي تمكنت من تخفيف تأثير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، والتي جاءت بياناته أعلى مما كان متوقعًا، وأدت إلى ارتفاع العوائد خلال تداولات يوم الخميس، قبل أن تنخفض مرة أخرى يوم الجمعة.