نائب «التنسيقية»: توافق بين النواب على التصدي للمخطط الغربي ضد الدولة المصرية

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ألقى بيان التنسيقية تعليقًا على الأحداث الجسيمة التي تحدث لأشقاء الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة تاريخية وغير مسبوقة لمجلس النواب المصري، سواء على مستوى البرلمانات العربية أو برلمانات العالم.

تلاحم غير مسبوق بين كل أعضاء مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، قائلًا «الجلسة شهدت تلاحما غير مسبوق بين كل أعضاء مجلس النواب بمختلف الأيدولوجيات والتوجهات، والجميع يتفق على محددات هامة على إنقاذ ودعم الدولة المصرية من المخطط الذي نراه من المجتمع الغربي، الذي تقف خلفه الولايات المتحدة، ومن أمامهم جميعًا الاحتلال الصهيوني الغاشم للأراضي الفلسطينية».

وتابع «اليوم تشرفت بأن أكون ضمن الأعضاء الذين جلسوا في تلك القاعة وحضرت هذه الجلسة، وأتشرف بأن أكون من ألقى بيان التنسيقية، والكلام كان بشكل واضح دعم وتأييد مطلق وتفويض للقيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على بقاء القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها والحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على الأمن القومي العربي».