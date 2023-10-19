خبير سياسات دولية: موقف مصر تجاه فلسطين تاريخي.. والشارع يدعم الرئيس السيسي ويؤيده

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أمر مرفوض تماماً، مؤكداً أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمره مع السفير الألمانى، جاءت تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن مصر لن تقبل بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

وأضاف «سنجر»، فى حواره مع «الوطن»، أن الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى وآخرها قصف المستشفى المعمدانى الذى أسقط مئات من القتلى، يعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية للمواطنين، وهو أمر مرفوض تماماً ولا يمكن التهاون معه، لافتاً إلى أن قرار إلغاء القمة الأمريكية المصرية الأردنية «حكيم».

ماذا عن كلمة الرئيس حول موقف مصر من رفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟

- كلمة الرئيس السيسى فى هذا الإطار جاءت واضحة للغاية، حيث إن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء هو أمر مرفوض تماماً، فضلاً عن رفضنا الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية بجانب أحادى، وهو ما نقله الرئيس للمستشار الألمانى والفريق السياسى الذى كان معه، ولو كان هناك رغبة فى اتساع منطقة قطاع غزة حتى يعيش الأهالى هناك حياة كريمة، فلا بد أن يتم ذلك داخل الحدود الفلسطينية، فإن مصر دولة ذات سيادة وصاحبة قرار ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام تلك السيناريوهات التى تحاول أن تنسف القضية الفلسطينية من الأساس.

ما تقييمك لموقف الدولة فى التعامل مع القضية الفلسطينية؟

- موقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية عروبى تاريخى، وتمكن الرئيس السيسى خلال هذه الفترة من أن يعكس الموقف المصرى تجاه القضية، فقد كان واضحاً فى كل كلماته التى ألقاها خلال الأيام الأخيرة، خاصة فى خطابه خلال المؤتمر الذى تم مع المستشار الألمانى، وكان حديثه موجهاً للعالم كله، والشارع يؤيد الرئيس.

جيش الاحتلال ينفذ إبادة جماعية للفلسطينيين.. وقصف «المعمدانى» جريمة حرب

كيف ترى المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى؟

- هى محاولات من أجل تحقيق رغبة قديمة لدى الكيان الصهيونى بالاستيلاء على فلسطين بالكامل، وفى سبيل تحقيق هذا السيناريو، يشهد أهالى غزة الآن مجزرة غير مسبوقة، فاقت مسألة الدفاع عن النفس وتحولت إلى إبادة جماعية، والقتل غير المبرر للفلسطينيين أمر مرفوض، والإجرام واضح من الإسرائيليين تجاههم، من خلال القتل غير المبرر، والعقاب الجماعى الذى تقوم به إسرائيل، ولا يمكن إنكار وجود حركات مسلحة من قبل حماس وغيرها، ولكن فى هذه الحالة لا بد أن من يضرب يُضرب، وأن تكون الحرب بين جيشين وليس بين جيش ومدنيين، والإبادة الجماعية للأبرياء غير مقبولة.

كيف رأيت كلمة الرئيس السيسى بشكل عام مع المستشار الألمانى؟

- كلمة الرئيس السيسى خلال مؤتمره مع المستشار الألمانى جاءت تؤكد موقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية، ونحن جميعاً نثمن هذه الكلمات القوية التى ألقاها ونسانده فى الموقف الذى أعلنه، فهو ليس موقف الرئيس فقط، بل موقف كل المصريين.

ماذا عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بقصف مستشفى المعمدانى الأهلى فى قطاع غزة؟

- فعل مرفوض وانتهاك صريح لحقوق الإنسان، ويؤكد النوايا الشيطانية للإسرائيليين، هذا إلى جانب قيام الكيان الصهيونى بنشر العديد من الأكاذيب المختلفة حول الواقعة، وما جرى فى المعمدانى جريمة حرب.

فى رأيك.. لماذا ترفض إسرائيل أن تدخل المعونات إلى قطاع غزة؟

- إسرائيل لن تقبل بأن يكون هناك أى مدد أو مساعدات للمواطنين الفلسطينيين فى غزة، حتى تتمكن من تحقيق مخططها الشيطانى وهو إبادة جميع الفلسطينيين الموجودين فى القطاع، ووجود أى مساعدات سيعرقل خطتها، هذا هو التفسير الوحيد فى رأيى لرفض الجيش الإسرائيلى دخول تلك المعونات.

ماذا عن محاولات الدولة المستمرة من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة؟

- حرص الدولة على وصول المساعدات إلى غزة يؤكد موقفها العروبى القوى تجاه القضية الفلسطينية، وأنا أثق بأن مصر ستستطيع إيصال المساعدات لأهالينا فى القطاع.

إلغاء القمة الأمريكية

قرار إلغاء القمة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن قوى جداً وموفق للغاية، ونال إشادات موسعة، كما أنه أكد أن موقف العرب جميعاً موحد تجاه القضية، لأن الأمر الآن أصبح يتعلق بالأمريكيين، فكما أصبح واضحاً للجميع، أمريكا لديها القدرة الحقيقية على وقف ما يجرى من أحداث دموية فى قطاع غزة ضد الأبرياء، لكنها لا تحرك ساكناً مهما ازدادت الأمور سوءاً.