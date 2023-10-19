التفاصيل الكاملة لـ قمة مصر للسلام وعدد الدول المشاركة فيها.. تعقد السبت

تعتبر قمة مصر للسلام، التي دعا إلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة ضمن الجهود الضخمة التي تبذلها مصر، بقيادة الرئيس السيسي، لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

السبت.. قمة مصر للسلام بمشاركة 12 دولة

ودعا الرئيس السيسي إلى عقد قمة مصر للسلام، بعد غد السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، تفاصيل قمة مصر للسلام ، وقائمة الدول المشاركة فيها، حيث أكد عدد من الدول المشاركة في هذه القمة الهامة، التي ستنعقد في وقت حساس، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أبرز الدول المشاركة بقمة مصر للسلام

ومن بين التفاصيل المهمة عن قمة مصر للسلام والدول المشاركة فيها، ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية، بشأن رؤساء الدول المشاركة وهي:

- قطر

- تركيا

- اليونان

- فلسطين

-الإمارات

-البحرين

-الكويت

-السعودية

-العراق

-إيطاليا

- قبرص

- ممثل الأمم المتحدة (سكرتير الأمم المتحدة).

وتعتبر قمة مصر للسلام هي أول قمة عربية وعالمية تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد الدول التي أعلنت مشاركتها في قمة مصر للسلام، بلغ 12 دولة منها 4 دول أوربية هي (تركيا وإيطاليا وقبرص واليونان) و7 دول عربية آسيوية وهي (السعودية- الإمارات- قطر- فلسطين- البحرين- الكويت- العراق) بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

جدير بالذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية» أفادت في نبأ اليوم، بأن قمة القاهرة للسلام تنعقد السبت القادم، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.