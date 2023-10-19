أستاذ علاقات دولية يدعو للتنسيق بين مصر والأردن للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن التنسيق المصري الأردني هام في هذا التوقيت، في إطار المخططات التي تطرح بالنسبة لتبادل الأراضي بين العرب وإسرائيل، وهي الفكرة الرئيسة التي طرحت لسنوات طويلة، والتي لا تقتصر على دول الجوار في غزة، ولكن تبادل الأراضي بين الدول العربية بعضها البعض.

مخططات اليمين الإسرائيلي

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن هذه هي مخططات اليمين الإسرائيلي منذ أكثر من 40 عاما، المتمثلة في الوطن البديل، وتأتي المواقف المصرية الأردنية في هذه الإطار على اعتبار أن مصر والأردن هما الطرف الرئيسي والشريك المباشر للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مصريا أردنيا على أعلى مستوى لدعم الأشقاء الأردنيين في دعمهم للإشراف على المقدسات الإسلامية، كما أن الأردن لها ارتباط كبير بمصر، ومن ثم من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني.

ارتباطات تاريخية بين مصر والأردن

وأوضح أن هناك جملة من الارتباطات التاريخية والسياسية والدبلوماسية بين مصر والأردن، خاصة أن الأخيرة تعد شريكاً فاعلا ورئيسيا.