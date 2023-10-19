رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ علاقات دولية يدعو للتنسيق بين مصر والأردن للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
الدكتور طارق فهمي

الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن التنسيق المصري الأردني هام في هذا التوقيت، في إطار المخططات التي تطرح بالنسبة لتبادل الأراضي بين العرب وإسرائيل، وهي الفكرة الرئيسة التي طرحت لسنوات طويلة، والتي لا تقتصر على دول الجوار في غزة، ولكن تبادل الأراضي بين الدول العربية بعضها البعض.

مخططات اليمين الإسرائيلي

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن هذه هي مخططات اليمين الإسرائيلي منذ أكثر من 40 عاما، المتمثلة في الوطن البديل، وتأتي المواقف المصرية الأردنية في هذه الإطار على اعتبار أن مصر والأردن هما الطرف الرئيسي والشريك المباشر للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مصريا أردنيا على أعلى مستوى لدعم الأشقاء الأردنيين في دعمهم للإشراف على المقدسات الإسلامية، كما أن الأردن لها ارتباط كبير بمصر، ومن ثم من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني.

ارتباطات تاريخية بين مصر والأردن

وأوضح أن هناك جملة من الارتباطات التاريخية والسياسية والدبلوماسية بين مصر والأردن، خاصة أن الأخيرة تعد شريكاً فاعلا ورئيسيا.

اقرأ المزيد:

أستاذ علاقات دولية: مصر تبذل جهوداً كبيرة لحل القضية الفلسطينية

خبير سياسات دولية: موقف مصر تجاه فلسطين تاريخي.. والشارع يدعم الرئيس السيسي ويؤيده

جوتيريش: مصر تثبت أنها عماد السلام بتدخلها للتهدئة في غزة

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس.. اعرف عيار 21 بكام؟

«الطفل كمال» يوجه رسالة إلى شعب مصر بعد نجاته من القصف: «دعواتكم لأهل غزة»

جوتيريش: مصر عماد السلام.. والقاهرة قادرة على نزع فتيل العنف بالمنطقة