أستاذ علوم سياسة: حضور العديد من الدول لقمة القاهرة للسلام دليل على مكانة مصر

أكّد الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أنَّ قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها غداً السبت بحضور 31 دولة و36 منظمات دولية، تأتي استجابة سريعة من المجتمع الدولي للدعوة المصرية لها لوضع حد والخروج بتوافق عالمي من الأزمة الحالية بفلسطين والتي ارتكتب فيها إسرائيل جرائم كبيرة تخالف المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.

وقال الدكتور نجاح الريس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه من المتوقع أن تخرج القمة بتوصيات وتوافقات دولية وإقليمية للحد من الحرب الدامية بقطاع غزة، وأن تضع القضية الفلسطينية موضح الحل والحد من اترفاع وتيرة الصراع والمشاحنات الحالية.

مصر دولة ذات صقل سياسي

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنَّ الأهم في هذه القمة هو الاستجابة السريعة من المجتمع الدولي والإقليمي لهذه الدعوة، وهذا يدل على دور مهم المهم في المنطقة والقضية الفلسطينية، وأنَّ مصر دولة ذات صقل سياسي كبير ولها باع طويل في عملية السلام مع إسرائيل فهي أول دولة وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وأكّد أنَّ مصر دولة محورية وحضور العديد من الدول غداً للقمة اعتراف واضح وصريح بمكانة مصر وأن ما تملكه من إمكانيات وصقل لا غنى عنه في عملية السلام في الشرق الأوسط.