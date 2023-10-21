أستاذ بجامعة القدس: الفلسطينيون يعولون كثيرا على قمة القاهرة للسلام

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ اليوم هو الخامس عشر للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، لافتًا إلى أن أغلب سكن قطاع غزة لم يغمض لهم جفن بشكل كامل، والجميع يودعون بعضهم بعضا.

الاحتلال الإسرائيلي كثف هجماته على شمال غزة

وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أنّ الاحتلال الإسرائيلي كثف هجماته بشكل كبير جدا على شمال قطاع غزة، والأخطر أنه جرى استهداف مستشفى القدس ومستشفى بقلب غزة به ألف نازح ومسن.

أماكن الإيواء غير قادرة على استيعاب النازحين

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنّ أماكن الإيواء التابعة لوكالة أونروا لم تعد تستوعب الأعداد التي تصلها في المدارس، فيلجأ النازحون إلى المستشفيات مثل مستشفى المعمداني، لافتًا إلى أن الفلسطينيين يعولون كثيرا على قمة القاهرة للسلام.

وأكد «الرقب»، أن القصف استمرّ في مناطق عدة مثل خان يونس ورفح ودير البلح وغيرها، وكل هذه المناطق لم تهدأ من قصف الاحتلال المتواصل برا وبحرا وجوا.