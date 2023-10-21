إقبال كبير من المواطنين على منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع بالدقهلية

أقبل الكثير من المواطنين على مبادرة تخفيض الأسعار في السلع الغذائية في محافظة الدقهلية التي أطلقتها رئاسة الوزراء بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين منذ عدة أيام وتستمر لمدة 6 أشهر في مختلف المنافذ الخاصة بالمديرية في الدقهلية.

وكشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى عمل المبادرة وتنفيذها في كل المنافذ الخاصة بالتموين على مستوى الإدارات التموينية في الدقهلية، في كافة المنافذ بها.

وأشار «دايرة» إلى أنه جرى المرور على المنافذ التموينية من أجل التأكد من قيامهم بتنفيذ الأسعار الجديدة في المنافذ الخاصة بتخفيضات السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 25%.

آراء المواطنين في مبادرة تخفيض الأسعار

وقالت أمل عيد من محافظة الدقهلية لـ«الوطن»، إنها شعرت بالفرحة بعدما علمت أن هناك تخفيضات على السلع الغذائية المختلفة: «نزلت أشتري وكل يوم بشتري منها وفعلا وفرت حتى لو مبلغ بسيط لكن أكيد أحسن من الأول كفاية إني اشتريت السكر بأقل بحوالي 13 جنيهًا قبل المبادرة، اشتريت الكيلو بـ40 جنيها لكن في التخفيض وصل لـ27 جنيها وده فرق كبير يفرق معانا كطبقة متوسطة لأن ممكن بالفرق ده أشتري سلعة تانية».

مواطنة: مبادرة تخفيض الأسعار ناجحة.. وننتظر المزيد

وطالبت فتحية السيد إحدى المواطنات، أن تستمر المبادرة لأكثر من 6 أشهر: «نفسي المبادرة تفضل شغالة دايما، وحقيقي جهود كويسة من الدولة اهتمامهم بينا، وإحساسهم أننا غير قادرين على ارتفاع الأسعار دي، فقرروا يعملوا أقصى ما عندهم، على الرغم من أنها أزمة عالمية؛ لكن كان التفكير في تخفيض السلع الأساسية اللي ميقدرش المواطن يستغنى عنها».

وأشار خالد رمضان ابن الدقهلية لـ«الوطن»: أتمنى يكون في تخفيضات أكثر في الفترة الجاية على كل السلع والمنتجات، لأن التجربة الخاصة بالسلع نجحت والحمد لله أكيد الفرق حتى لو بسيط في التخفيضات لكن أفضل من مفيش أو أن الأسعار تفضل زي ما هي في ارتفاع، كده الحكومة قدرت تحجم الزيادة في السلع دي لمدة معينة، بدل ما كانت المنتجات دي تفضل في زيادة لأضعاف الأسعار».