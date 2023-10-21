الذهب يتكبد خسائر كبيرة في بداية تعاملات الأسبوع.. بكم يباع عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، تراجعا بقيمة بلغت نحو 10 جنيهات في الجرام عيار 21، إذ سجل سعر الجرام اليوم نحو 2425 جنيهًا للشراء مقابل 2435 جنيهًا في تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم السبت حوالى 2771 جنيهًا للشراء، مقابل 2783 جنيهًا في تعاملات أمس الجمعة بتراجع وصلت قيمته حوالي 12 جنيهًا تقريبًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الجرام اليوم نحو 2425 جنيهًا للشراء مقابل 2435 جنيهًا في تعاملات أمس الجمعة، بتراجع حوالي 10 جنيهات تقريبا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 2079 جنيها للشراء، مقابل 2087 جنيها في تعاملات أمس الجمعة، بتراجع في حدود الـ 8 جنيهات تقريبًا.

سعر الجنيه الذهب

وفقد الجنيه الذهب حوالي 80 جنيها من قيمته خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم السبت حوالي 19400 جنيه مقابل 19480 جنيها في تعاملات أمس الجمعة.

ووصف هاني جيد، رئيس شعبة الذهب، أن ما يحدث الآن في سوق الذهب هو توجه العالم للشراء، نتيجة الأحداث السياسة التي تمر بها كثير من المناطق في أنحاء العالم حالياً، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الذهب بسبب إقبال العديد دول العالم على الشراء.

وأضاف أن السوق المصري تشهد إقبالاً حالياً على شراء الذهب، مقارنة بالأسابيع الماضية، وهذا أمر غريب، وعادةً ما يبدأ المستهلك المصري في الشراء عندما ترتفع الأسعار، وبالتالي يزيد الطلب فترتفع السلعة بشكل غير مبرر، قائلاً: «نصحنا الناس في أكثر من مرة، من لديه الرغبة في الشراء، يكون وقت انخفاض الأسعار هو الوقت الأمثل، وليس عندما ترتفع الأسعار».