بدء فعاليات برنامج لتنمية المهارات الكشفية في الدقهلية

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إطلاق فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري حتى 15 يناير المقبل.

فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية بالدقهلية

وأوضحت في تصريحات صحفية لها أن التدريب في المراكز جري من خلال القادة الكشفيين لـ 200 طليع وطليعة لكل مركز، وتم تنفيذ الفعاليات بمركز شباب دنديط التابع لإدارة شباب ميت غمر وتم التدريب على عريف الحركة الكشفية.

وأشارت إلى أن الفعاليات جاءت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبتوجيهات منها ومن الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف عماد المرشدي مدير الإدارة وأحمد هشام مدير عام إدارة شباب ميت غمر والدكتورة نانسي سمير مسئول الشعب الكشفية بإدارة تنمية النشء وإيمان حامد رئيس قسم تنمية النشء.