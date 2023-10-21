«أبو مازن» بقمة القاهرة للسلام: لن نرحل وسنبقى في أرضنا صامدين رغم التحديات

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن قمة القاهرة للسلام تنعقد خلال ظروف فى غاية الصعوبة والقسوة، إذ يواجه الشعب الفلسطينى الأعزل عدواناً وحشياً وغاشماً من آلة الحرب الإسرائيلية، التى تنتهك المحرمات والقانون الدولى الإنسانى باستهدافها آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمنشآت دون تمييز، خاصة المشافى والمدارس ومراكز إيواء المدنيين الناجين من ويلات الحرب وقصف بيوتهم.

وأضاف خلال كلمته فى قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس: «نحذر من محاولات تهجير شعبنا فى غزة إلى خارجها، ومن أى عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية، ولن نقبل التهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات».

وتابع أن قمة القاهرة للسلام تنعقد خلال ظروف فى غاية الصعوبة والقسوة، إذ يواجه الشعب الفلسطينى الأعزل عدواناً وحشياً وغاشماً من آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال: «نحذر من محاولات تهجير شعبنا فى غزة إلى خارجها، ومن أى عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية، ولن نقبل التهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات».

وأضاف: «أدعو لأن يتحمل مجلس الأمن مسئوليته بحماية الشعب الفلسطينى وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقى دول العالم بدولة فلسطين، والذهاب لمؤتمر دولى للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود».

أشكر الرئيس السيسي.. وأدعو لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بحماية الفلسطينيين

واختتم كلمته بقوله: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعوته واستضافته لهذا المؤتمر، وأشكر جميع الأطراف المشاركة وكل من يقدم يد العون لشعبنا فى هذه الظروف الصعبة والمصيرية، ولن نرحل.. لن نرحل.. لن نرحل وسنبقى فى أرضنا».