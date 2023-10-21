ولي العهد الكويتي: «الاحتلال» ينفذ عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني

تقدم الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولى عهد الكويت، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام، حيث تأتى فى ظل تطورات استثنائية مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطينى الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله.

وأضاف «الصباح»، فى كلمته أمام قمة القاهرة للسلام: «نتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث نشهد العقاب الجماعى الذى يتعرضون له من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالاً ونساء ورجالاً».

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلى مستمر فى استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود ودعوات التهجير القسرى لسكان القطاع، مشددا: «لا يخفى على أحد أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الإنسانى الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة.. هذه المأساة الإنسانية نتيجة عدم سعى المجتمع الدولى إلى إيجاد حل عادل وشامل ونهائى للقضية الفلسطينية والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة، ودولة الكويت تجدد إدانتها لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلى من جرائم واعتداءات، وتدين قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال».