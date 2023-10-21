«الإصلاح والنهضة»: دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة انتصار للإرادة السياسية

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، انتصار للإرادة السياسية والشعبية المصرية، التي ضغطت بكل الوسائل، واستطاعت إجبار إسرائيل وحلفائها على الرضوخ للمطالب المصرية.

وأضاف عبد العزيز في بيان له، أن ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية أثبت بما لا يدع مجالًا للشك، ما هي الدول التي تعمل على تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وتخفف آلامه، ومن هي الدول التي تتاجر بآلام ومعاناة أهلنا في فلسطين.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن مصر تحملت ضغوطات كثيفة، ومن أطراف متعددة لإثنائها عن موقفها التاريخي المشرف في الحفاظ على القضية الفلسطينية من الاندثار، وأن ما حدث من مماطلة وتأخير من الجانب الإسرائيلي في دخول المساعدات، جزء من مخطط إسرائيلي يهدف إلى الضغط على مصر للقبول بتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين.

وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة، ولا يمكن لكائن من كان أن يلوي ذراع مصر أو يجبرها على اتخاذ خطوات تهدد أمنها القومي، وأن الدولة المصرية لن تكون طرفًا في مؤامرة دولية تهدف إلى ضياع حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه إلى الأبد.