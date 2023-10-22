مقرر الصف الأول الثانوي العام لشهر أكتوبر في القليوبية.. 9 مواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مقرر الصف الأول الثانوي العام، استعدادًا لامتحانات الشهر والمقررة مطلع الأسبوع المقبل، في المواد التعليمية كافة، وكلفت المديرية، مدارس الثانوي العام بإعلام الطلاب بالمناهج استعدادًا للامتحانات.

موعد امتحانات شهر أكتوبر في القليوبية

وتستعرض «الوطن»، مقرر الصف الأول الثانوي عام لشهر أكتوبر، استعدادًا لامتحانات الشهر التحريرية والمقررة مطلع الشهر المقبل.

خريطة مقرر الصف الأول الثانوي لشهر أكتوبر

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، أنّ مقرر الصف الأول الثانوي الخاص بشهر أكتوبر، كالتالي:

اللغة العربية

- القصة: الفصل الأول والثاني والثالث.

- القراءة: مكارم الأخلاق وحاتم الطائي.

- النصوص: شباب تسامي للعلا، قيم الحياة الزوجية.

- النحو: الأفعال الناقصة والتامة، أفعال المقاربة والرجاء والشروع.

- البلاغة: الحقيقة والمجاز والتشبيه.

- الأدب: الشعر في العصر الجاهلي والنثر في العصر الجاهلي.

التاريخ

- الوحدة الأولى

- درس «الحضارة والتاريخ»

- درس «مصادر دراسة الحضارات»

- درس «عوامل قيام الحضارات»

الجغرافيا

- الدرس التمهيدي وموقع مصر

- درس «مدخل لدراسة علم الجغرافيا»

- درس «موقع مصر وأهميته»

الكيمياء

- الباب الأول كاملًا والباب الثاني إلى درس المول

اللغة الإنجليزية

الوحدتان الأولي والثانية

الرياضيات

- الجبر: «حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد بيانيًا – مقدمة عن الأعداد المركبة – الحد التخيلي – قوى ت الصحيحة – تساوي عددين مركبين – العمليات على الأعداد المركبة – جمع وطرح وضرب الأعداد المركبة – العددين المترافقين – قسمة الأعداد المركبة».

- حساب المثلثات: «الزاوية الموجهة: المقياس الستيني للزاوية الموجهة – الوضع القياسي للزاوية الموجهة – القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة - موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد – الزوايا المتكافئة».

- الهندسة المستوية: «تشابه المضلعات – المضلعان المتشابهان – معدل التشابه لضلعين – تشابه المثلثات – مسلمة – نتائج مهمة 1، 2 – نظرية 1 – نظرية 2 – العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين – النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين نظرية 3».

الفلسفة

- مبادئ التفكير الفلسفي

- الوحدة الأولي: مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي

- الموضوع الأول، التفكير الإنساني

الأحياء

- الكربوهيدرات

- اليبدات

- الأحماض النووية

- التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية

الفيزياء

- الباب الأول كاملًا.

- الباب الثاني إلى درس أنواع العجلة فقط.