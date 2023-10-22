متطوع في رفح يروي تفاصيل 4 أيام على الحدود: «عبور المساعدات نسانا التعب»

4 أيام قضاها عمرو موسى عبد اللطيف، ابن محافظة الفيوم، في معبر رفح للمشاركة في تعبئة المواد الغذائية تمهيدًا لإرسالها لأشقائنا في غزة، لدعمهم بعد تعرضهم لقصف من الاحتلال الإسرائيلي، لا يغمض له جفن ولا يهدأ له بال، رغم ذلك لا يشعر بالتعب أو الشقاء، فقط كل همه، مثل باقي المتطوعين، إيصال المساعدات إلى غزة.

تفاصيل تلك الساعات يرويها «عمرو» في حديثه لـ«الوطن»، فضلًا عن اللحظات الأولى لعبور شاحنات الإغاثة لمعبر رفح.

لبى النداء فورًا

وقال عمرو إنّه تلقى اتصالًا من محمود الحجر مسؤول مؤسسة صناع الخير بمحافظة الفيوم، وعرض عليه التطوع والذهاب إلى رفح لإيصال المساعدات الغذائية، فاستجاب دون تفكير، موضحًا أنّه قام بتحضير حقيبته وخرج على الفور متجهًا إلى رمسيس لاستقلال السيارة المتجه إلى رفح رفقة أحد أصدقائه.

لم ننم طوال أيام

وأشار إلى أنّه منذ يوم الجمعة الماضية لم ينم أحد من المتطوعين، ولكنهم لم يغضبوا أو يحزنوا أو يشعروا بالتعب، فكل ما كان يشغل بالهم هو دخول المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أنّهم أعادوا تعبئة وترتيب المساعدات في السيارات أكثر من مرة نظرًا لعدم قدرة السيارات في بداية الأمر.

أهل سيناء عونًا وسندًا

وأوضح أنّ أهل سيناء كانوا عونًا وسندًا منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، حيث يتوافدون من العريش والشيخ زويد ورفح وغيرها لتقديم الطعام والشراب لهم، وبعض البطاطين، مؤكدًا كرمهم وحسن ضيافتهم.

عبور أول سيارات كان بمثابة النصر

وأضاف «عمرو» أنّ لحظة عبور أول سيارات مواد غذائية لمعبر رفح كانت بمثابة النصر في الحرب، حيث هلل الجميع وكبّر، مرددين «تحيا مصر»، مُوضحًا إنّهم في تلك اللحظة نسوا التعب والألم والإرهاق، وكل ما فكروا فيه هو وصول المساعدات لأهالينا في غزة أخيرًا.

إعادة ترتيب الشاحنات مجددًا

أكد الشاب الفيومي، أنّهم استمروا طوال الليل في إعادة ترتيب شاحنات الإغاثات نظرًا لعدم السماح بعبور عدد كبير من السيارات، موضحا أن الحكومة المصرية لم تألو جهدا في إيصال تلك المساعدات لغزة، ومساندتها للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى.