«الأوقاف»: انعقاد 31 درسا منهجيا للواعظات بمختلف المحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية انعقاد 31 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات، جاء ذلك في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة، وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

انعقاد 31 درسًا منهجيًّا للواعظات

فمن مسجد الغنائم بالشرقية أقيم الدرس المنهجي للواعظة مروة إسماعيل محمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد أبوبكر الصديق أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏رضا محمد حسين عبدالله.

ومن مسجد صلاح الدين أقيم الدرس المنهجي للواعظة أمل السيد سليمان.

ومن مسجد الباز بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة أماني علي مرشدي.

ومن مسجد القدس أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان محمد صبحي.

ومن مسجد منشية البكري أقيم الدرس المنهجي للواعظة منى نجم.

ومن مسجد علي بن أبي طالب أقيم الدرس المنهجي للواعظة دينا باز عبدالسميع.

ومن مسجد مصطفى كامل بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة بهيرة خير الله.

ومن مسجد الرحمة أقيم الدرس المنهجي للواعظة هلا السيد رمضان.

ومن مسجد الإيمان بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة غادة السيد أحمد.

ومن مسجد الرقيب بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة آمال البيومي.

ومن مسجد الرحمة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏منال جمال الدين.

ومن مسجد الحسينية بالجيزة أقيم الدرس المنهجي للواعظة أسماء عبدالفتاح في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد السيدة خديجة أقيم الدرس المنهجي للواعظة ماجدة حماية الله.

ومن مسجد يوسف الصحابي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة نهلة قدري .

ومن مسجد الكبير بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان أحمد شعبان.

ومن مسجد الأنوار المحمدية أقيم الدرس المنهجي للواعظة أسماء محمد محمد أبو رضوان.

ومن مسجد الكبير أقيم الدرس المنهجي للواعظة نهى المتولي مصطفى.

ومن مسجد سيدي عون أقيم الدرس المنهجي للواعظة رشا شعبان صابر.

ومن مسجد البحري أقيم الدرس المنهجي للواعظة فاطمة محمد إبراهيم الجوهري.

ومن مسجد الهدى أقيم الدرس المنهجي للواعظة أميرة جوهر.

ومن مسجد خالد بن الوليد بمدينتي بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة نيفين أحمد عبدالله في مادة الفقه.

ومن مسجد فاطمة الشربتلي أقيم الدرس المنهجي للواعظة عبير أحمد الصاوي.

ومن مسجد الفاروق بالمنوفية أقيم الدرس المنهجي للواعظة زينب البرماوي.

ومن مسجد فجر الإسلام بالفيوم أقيم الدرس المنهجي للواعظة هبة مختار علي.

ومن مسجد الهدى بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجي للواعظة ناهد حسن عمران.

ومن مسجد فاطمة الزهراء أقيم الدرس المنهجي للواعظة مرفت عزت محمد.

ومن مسجد البرهامي بكفر الشيخ أقيم الدرس المنهجي للواعظة جوهرة فرحات.

ومن مسجد توكل أقيم الدرس المنهجي للواعظة مرفت السيد مرسي.

ومن مسجد الحاج عبد العال بسوهاج أقيم الدرس المنهجي للواعظة جيهان تمام عطية.

ومن مسجد القديم بالمنوفية أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة ‏هانم عبد الرحمن.