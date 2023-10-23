أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين 23-10-2023

استقر سعر الذهب في مصر ببداية التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 23-10-2023، إذ بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 2485 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة، دون مصنعية أو ضريبة، وفقاً للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وقال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ فترة الإعفاء على واردات مصر من الذهب أوشكت على الانتهاء، مطالبًا الحكومة بمد فترة الإعفاء 6 أشهر أخرى، لأن القرار من شأنه إحداث توازن كبير في العرض والطلب بسوق الذهب، مشيرا إلى أنّ زيادة المعروض من المعدن الأصفر في السوق المحلية سيثبت الأسعار، ويدفعها للهبوط مرة أخرى.

وترصد السطور التالية، سعر الذهب الآن في مصر، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 2485 جنيهًا.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، نحو 2840 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 2130 جنيهُا.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 1657 جنيهًا.

- وبلغ عيار 21 يسجل 2485 جنيهات، كما أنّ سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 1420 جنيها.

- وصل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 19 ألفًا و880 جنيها.

- سعر الأونصة وصل إلى 1981 دولارا.