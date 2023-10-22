سعر الدولار في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك، خلال نهاية التعاملات اليوم الأحد، استقراراً ملحوظاً، ووصل سعر الشراء من 30.75 جنيه إلى 30.90 جنيه، بينما جاء سعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، وفقًا للبيانات الرسمية لأسعار العملات على المواقع الرسمية بالبنوك.

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد 22-10-2023 في البنوك المصرية، في نهاية التعاملات، كما يلي في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري الشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر جاء نفس السعر في البنك الأهلي أي الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ 30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.