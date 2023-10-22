تطعيم 300 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي بمدارس المنيا

أعلنت مديرية الصحة استمرار فرقها الطبية في تطعيم الطلاب بمدارس مراكز وقرى محافظة المنيا، ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في المنيا، أنه تم تطعيم 300 ألف من تلاميذ الصفوف الأولى بـ«الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي» ضد الالتهاب السحائي، ضمن استهداف تطعيم 455 ألف طالب، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي «الدفتيريا والتيتانوس» بمستهدف 318 ألف طالب، مؤكدًا أن التطعيم آمن تمامًا ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، حيث يجري التطعيم من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

جرعات تنشيطية استكمالًا للتطعيمات الروتينية

وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالًا للتطعيمات الروتينية، من عمر يوم حتى 18 شهر ضمن البرنامج القومي للتطعيمات، الذي ينفذ بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة.