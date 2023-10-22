رحمة حسن تغلق صفحتها على «إنستجرام» بسبب عدم تحملها رؤية الأحداث بفلسطين

فاجأت الفنانة رحمة حسن جمهورها بقرار غلقها حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك بسبب عدم تحملها رؤية الأحداث التى تدور داخل الأراضي الفلسطينية.

رحمة حسن تقرر غلق حسابها

وكتبت رحمة حسن: «أنا للأسف هقفل وهمسح الإنستجرام مؤقتا.. لأني حقيقي مش قادرة غصب عني بشوف حاجات توجع القلب وحقيقي متعبة نفسيا جدًا.. هرجع تاني أول ما أقدر».

وكانت الفنانة رحمة حسن، أبدت استياءها بسبب أخبار الحرب، وذلك عن طريق نشرها صورة سوداء، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «مش كل الناس بتعرف تعبر ومش كل الناس زي بعض، ومش كل الناس بتقدر تستحمل زي بعض وفي ناس بتتأثر جدا من أقل حاجة وده بيأثر عليها وقت طويل».

في ناس بتكره الحرب والدم ومش بتستحمل أي مشاهد فيها عنف

وأضافت: «في ناس بتكره الحرب والدم ومش بتستحمل أي مشاهد فيها عنف، وبتفصل نفسها عن الواقع المؤلم علشان تعرف تكمل يومها، لأن كده كده في ضغط طول الوقت، حتى بعيد عن الواقع الحالي، ده مش معنى إنهم مع العنف والقتل والدم، والظلم، حسبي الله ونعم الوكيل».