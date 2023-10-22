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اقرأ في عدد الوطن غدا.. القلوب تتعافى بالمبادرات الصحية

كتب:

شريف سليمان
09:13 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» الصادر غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» الصادر غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

-«السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين

- صوت مصر مسموع.. اهتمام عالمي من وسائل الإعلام بقمة «القاهرة للسلام»

-«سى إن إن» الأمريكىي «السيسي» يحدد أهداف قمة القاهرة للسلام

-«رويترز»: الزعماء العرب يدينون القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

- زعماء العالم في قمة القاهرة

- موقع الأمم المتحدة: ندعو لاستمرار الإغاثة

- رئيس الوزراء يبحث الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

-المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة تعبر «رفح» إلى غزة.. و«التحالف الوطني»: دقة في اختيار نوعية المواد الغذائية لأهالينا في القطاع

- الوطن تبدأ غداً نشر وصية «هيكل» تحت عنوان «الحب والموت والرحلة»

-الوصية تكشف تفاصيل حياة ومشاعر وشخصية «الأستاذ»

- قللت معدلات الوفاة ونهضت بالصحة.. «القلوب تتعافي» بالمبادرات الرئاسية

الصفحة الثانية:

-«خبراء»: الإصلاح الاقتصادي حوَّل مصر إلى دولة قادرة على «امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات العالمية»

-«السيد»: الدولة لم تُغفل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.. و«إبراهيم»: مصر لم تتأخر يوما عن سداد أي التزام عليها لمؤسسة أو جهة دولية

- «الشيوخ» يطالب بسد احتياجات السوق من الأسمدة وتوحيد السعر للمزارعين

- فرض جزاءات على الشركات المخالفة.. ووزير التجارة: «الأمن الغذائي» أولوية للحكومة ونستهدف توطين 152 صناعة

-«البترول»: تيسيرات جديدة للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي

-المتحدث العسكري: إصابات طفيفة في حادث الحدود وتحقيقات في الواقعة

-أنظمة تقسيط متنوعة دون فوائد.. وتحقيق الانتشار السريع بما يعادل 1000 محطة تموين بمختلف الطرق والمحاور في المحافظات

-«الإسكان»: بدء تسليم أراضي بيت الوطن بـ«العبور» للعاملين في الخارج

 

الصفحة الثالثة:

-قمة «القاهرة للسلام» تضع العالم أمام مسؤولياته

-«سي إن إن» الأمريكي: «السيسي» يحدد أهداف قمة القاهرة للسلام

-موقع الأمم المتحدة: «جوتيريش» يدعو لاستدامة دخول الإغاثة

-«فرانس 24»: زعماء العالم في قمة القاهرة

-«راديو فرنسا» الدولي: قمة السلام المصرية تسعى لتعزيز الوحدة

-«سكاى نيوز» الإنجليزي: الرئيس الفلسطيني يؤكد: لن نترك أرضنا

-«أسوشيتدبرس» الأمريكية: أمين الأمم المتحدة يؤكد على حل الدولتين

-«رويترز»: العرب يدينون قصف غزة

-«سى جى تى إن» الصيني: مخاوف تجاه تطورات الوضع بغزة

-مجلة «بوليتيكو» الأمريكية: «أبومازن»: لن نغادر

-«يورو نيوز»: «السيسي» أكد أن العدل هو الحل الوحيد

-صحيفة «جارديان» البريطانية: البرازيل تدعو لحل متعدّد الأطراف

 

الصفحة الرابعة:

-أحزاب وسياسيون: قمة القاهرة للسلام «صرخة دولية» ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

-«الفقي»: مصر «عمود الخيمة» العربية وكلمة «السيسي» رسالة لكل الأطراف.. و«مطر»: أكدت للجميع مدى قوة الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الملفات الإقليمية.. و«درويش»: دخول المساعدات دليل قاطع على نجاح القمة

-زعماء وقادة العالم يشكرون مصر على قمة «القاهرة للسلام»

-أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على الدعوة للقمة في هذا الوقت العصيب للعمل معا لوقف هذه الكارثة الإنسانية

-رسائل مصر في قمة السلام

-وقفة لأعضاء الجالية المصرية في بلجيكا لرفض المجازر الإسرائيلية بـ«غزة»

-«أطباء بلا حدود»: مستشفيات غزة تحولت إلى مأوى لآلاف النازحين.. وهناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات لتتناسب مع الاحتياجات

-جهود مصرية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي

-مصر ونجاح مؤتمرها للسلام.. الدعم الدائم والدور المتصاعد

 

الصفحة الخامسة:

-المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة تعبر «رفح» إلى غزة.. مستلزمات طبية ومواد غذائية عاجلة

-«صُناع الخير»: مِنَح دراسية بالجامعات للفلسطينيين.. و«التحالف الوطني»: دقة في اختيار نوعية المواد الغذائية لـ «القطاع»

-أتقدم بالشكر للرئيس السيسي على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق

-ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651 وتدهور الأوضاع الإنسانية

-«رضوان»: مصر كشفت حقيقة ما يجرى من اعتداءات غاشمة على المدنيين في غزة

-رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: القمة سعت لإيجاد حلول طويلة الأجل للقضية الفلسطينية

-فلسطين تطالب بـ«ضغط دولي حقيقي» و«القاهرة الإخبارية»: 17 شاحنة جاهزة لدخول غزة

-موقف الغرب

-«قمة القاهرة».. خطوة على الطريق

 

الصفحة السادسة:

-أسهمت في تقليل معدلات الوفاة ونهضت بالصحة العامة

-«القلوب تتعافي» بالمبادرات الصحية

-«إنذار خطر».. تسبب وفاة 17 مليون شخص عالمياً و43% من وفيات المصريين

-«الصحة العالمية»: حوالى 2 مليون حالة وفاة نتيجة التدخين.. ومتحدث «الصحة»: اكتشاف الجلطات القلبية مبكراً يساعد في علاجها ومتابعتها

-«تاج الدين»: أسباب الإصابة بأمراض القلب تتوقف على نوعها

-مسببات الإصابة.. «ارتفاع الضغط» والتدخين وسوء التغذية والسمنة المفرطة.. الأخطر

-«قلبك أمانة».. مبادرة لدعم مرضى القلب و«الاكتشاف المبكر».. و95 مليون مستفيد

-وزير الصحة: نتوسع في إجراء عمليات القلب المفتوح وتغيير الصمام الأورطى بالمنظار

-ممارسة الرياضة والبعد عن الأطعمة الدسمة وتناول الفاكهة تقى من المرض

-«شعبان»: النوم في منتصف اليوم يحمي من أمراض القلب طبقاً لدراسات أجريت حديثاً

-رئيس لجنة الصحة بـ«النواب»: الدولة تتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة والمهمة

الصفحة السابعة:

-«القومى للقلب».. يستقبل 2000 مواطن لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات يومياً

-«عبدالغفار»: نستخدم أحدث جهاز لكشف العيوب الخلقية للشرايين والأوردة.. والمعهد يحرص على تطبيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية

-«أكاديمية العباسية».. نهضة كبيرة في مجال جراحة القلب

-«الجامعى» بأسيوط.. صرح طبى بقيمة 300 مليون جنيه لخدمة أبناء الصعيد.. ويُجرى أدق العمليات

-إجراء 8 عمليات قلب مفتوح و20 قسطرة يومياً

-«مجدى يعقوب» بأسوان.. 80 ألف مريض يستقبلهم سنوياً

-«جراحة القلب» بالمنصورة.. الأول بالشرق الأوسط وعلاج مجانى للآلاف من الدلتا والمحافظات

-نائب مدير المركز: المريض لو تكلف مليون جنيه في عمليات القلب لا يدفع مليماً واحداً

-«أسامة»: إنشاء معهد بمقاييس دولية لتخفيف الضغط على «معهد إمبابة».. و2 مليون مريض في مصر.. و2000 يترددون علينا يومياً

-العميد السابق لـ«القلب»: أسلوب التغذية والضغوط النفسية وراء الإصابة.. ولا بد من تغيير السلوكيات

الصفحة الثامنة:

-فلسطين في أرض الملاعب: أنـقــذوا غــزة

-«إيد واحدة»..نجوم الفن يتبرعون لـ«الهلال الأحمر» بالأغذية والدم

-دعم غزة على شواطئ رأس البر

-«معاناة فلسطينى» جاء إلى القاهرة للعلاج فتعرض منزله للقصف

-بين آلام القصف والمخاض.. ولادة طفل وعودة الأمل في آخر لحظة

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