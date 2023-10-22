اقرأ في عدد الوطن غدا.. القلوب تتعافى بالمبادرات الصحية
كتب:
شريف سليمان
09:13 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» الصادر غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
-«السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين
- صوت مصر مسموع.. اهتمام عالمي من وسائل الإعلام بقمة «القاهرة للسلام»
-«سى إن إن» الأمريكىي «السيسي» يحدد أهداف قمة القاهرة للسلام
-«رويترز»: الزعماء العرب يدينون القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
- زعماء العالم في قمة القاهرة
- موقع الأمم المتحدة: ندعو لاستمرار الإغاثة
- رئيس الوزراء يبحث الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
-المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة تعبر «رفح» إلى غزة.. و«التحالف الوطني»: دقة في اختيار نوعية المواد الغذائية لأهالينا في القطاع
- الوطن تبدأ غداً نشر وصية «هيكل» تحت عنوان «الحب والموت والرحلة»
-الوصية تكشف تفاصيل حياة ومشاعر وشخصية «الأستاذ»
- قللت معدلات الوفاة ونهضت بالصحة.. «القلوب تتعافي» بالمبادرات الرئاسية
الصفحة الثانية:
-«خبراء»: الإصلاح الاقتصادي حوَّل مصر إلى دولة قادرة على «امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات العالمية»
-«السيد»: الدولة لم تُغفل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.. و«إبراهيم»: مصر لم تتأخر يوما عن سداد أي التزام عليها لمؤسسة أو جهة دولية
- «الشيوخ» يطالب بسد احتياجات السوق من الأسمدة وتوحيد السعر للمزارعين
- فرض جزاءات على الشركات المخالفة.. ووزير التجارة: «الأمن الغذائي» أولوية للحكومة ونستهدف توطين 152 صناعة
-«البترول»: تيسيرات جديدة للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي
-المتحدث العسكري: إصابات طفيفة في حادث الحدود وتحقيقات في الواقعة
-أنظمة تقسيط متنوعة دون فوائد.. وتحقيق الانتشار السريع بما يعادل 1000 محطة تموين بمختلف الطرق والمحاور في المحافظات
-«الإسكان»: بدء تسليم أراضي بيت الوطن بـ«العبور» للعاملين في الخارج
الصفحة الثالثة:
-قمة «القاهرة للسلام» تضع العالم أمام مسؤولياته
-«سي إن إن» الأمريكي: «السيسي» يحدد أهداف قمة القاهرة للسلام
-موقع الأمم المتحدة: «جوتيريش» يدعو لاستدامة دخول الإغاثة
-«فرانس 24»: زعماء العالم في قمة القاهرة
-«راديو فرنسا» الدولي: قمة السلام المصرية تسعى لتعزيز الوحدة
-«سكاى نيوز» الإنجليزي: الرئيس الفلسطيني يؤكد: لن نترك أرضنا
-«أسوشيتدبرس» الأمريكية: أمين الأمم المتحدة يؤكد على حل الدولتين
-«رويترز»: العرب يدينون قصف غزة
-«سى جى تى إن» الصيني: مخاوف تجاه تطورات الوضع بغزة
-مجلة «بوليتيكو» الأمريكية: «أبومازن»: لن نغادر
-«يورو نيوز»: «السيسي» أكد أن العدل هو الحل الوحيد
-صحيفة «جارديان» البريطانية: البرازيل تدعو لحل متعدّد الأطراف
الصفحة الرابعة:
-أحزاب وسياسيون: قمة القاهرة للسلام «صرخة دولية» ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي
-«الفقي»: مصر «عمود الخيمة» العربية وكلمة «السيسي» رسالة لكل الأطراف.. و«مطر»: أكدت للجميع مدى قوة الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الملفات الإقليمية.. و«درويش»: دخول المساعدات دليل قاطع على نجاح القمة
-زعماء وقادة العالم يشكرون مصر على قمة «القاهرة للسلام»
-أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على الدعوة للقمة في هذا الوقت العصيب للعمل معا لوقف هذه الكارثة الإنسانية
-رسائل مصر في قمة السلام
-وقفة لأعضاء الجالية المصرية في بلجيكا لرفض المجازر الإسرائيلية بـ«غزة»
-«أطباء بلا حدود»: مستشفيات غزة تحولت إلى مأوى لآلاف النازحين.. وهناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات لتتناسب مع الاحتياجات
-جهود مصرية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي
-مصر ونجاح مؤتمرها للسلام.. الدعم الدائم والدور المتصاعد
الصفحة الخامسة:
-المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة تعبر «رفح» إلى غزة.. مستلزمات طبية ومواد غذائية عاجلة
-«صُناع الخير»: مِنَح دراسية بالجامعات للفلسطينيين.. و«التحالف الوطني»: دقة في اختيار نوعية المواد الغذائية لـ «القطاع»
-أتقدم بالشكر للرئيس السيسي على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق
-ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651 وتدهور الأوضاع الإنسانية
-«رضوان»: مصر كشفت حقيقة ما يجرى من اعتداءات غاشمة على المدنيين في غزة
-رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: القمة سعت لإيجاد حلول طويلة الأجل للقضية الفلسطينية
-فلسطين تطالب بـ«ضغط دولي حقيقي» و«القاهرة الإخبارية»: 17 شاحنة جاهزة لدخول غزة
-موقف الغرب
-«قمة القاهرة».. خطوة على الطريق
الصفحة السادسة:
-أسهمت في تقليل معدلات الوفاة ونهضت بالصحة العامة
-«القلوب تتعافي» بالمبادرات الصحية
-«إنذار خطر».. تسبب وفاة 17 مليون شخص عالمياً و43% من وفيات المصريين
-«الصحة العالمية»: حوالى 2 مليون حالة وفاة نتيجة التدخين.. ومتحدث «الصحة»: اكتشاف الجلطات القلبية مبكراً يساعد في علاجها ومتابعتها
-«تاج الدين»: أسباب الإصابة بأمراض القلب تتوقف على نوعها
-مسببات الإصابة.. «ارتفاع الضغط» والتدخين وسوء التغذية والسمنة المفرطة.. الأخطر
-«قلبك أمانة».. مبادرة لدعم مرضى القلب و«الاكتشاف المبكر».. و95 مليون مستفيد
-وزير الصحة: نتوسع في إجراء عمليات القلب المفتوح وتغيير الصمام الأورطى بالمنظار
-ممارسة الرياضة والبعد عن الأطعمة الدسمة وتناول الفاكهة تقى من المرض
-«شعبان»: النوم في منتصف اليوم يحمي من أمراض القلب طبقاً لدراسات أجريت حديثاً
-رئيس لجنة الصحة بـ«النواب»: الدولة تتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة والمهمة
الصفحة السابعة:
-«القومى للقلب».. يستقبل 2000 مواطن لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات يومياً
-«عبدالغفار»: نستخدم أحدث جهاز لكشف العيوب الخلقية للشرايين والأوردة.. والمعهد يحرص على تطبيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية
-«أكاديمية العباسية».. نهضة كبيرة في مجال جراحة القلب
-«الجامعى» بأسيوط.. صرح طبى بقيمة 300 مليون جنيه لخدمة أبناء الصعيد.. ويُجرى أدق العمليات
-إجراء 8 عمليات قلب مفتوح و20 قسطرة يومياً
-«مجدى يعقوب» بأسوان.. 80 ألف مريض يستقبلهم سنوياً
-«جراحة القلب» بالمنصورة.. الأول بالشرق الأوسط وعلاج مجانى للآلاف من الدلتا والمحافظات
-نائب مدير المركز: المريض لو تكلف مليون جنيه في عمليات القلب لا يدفع مليماً واحداً
-«أسامة»: إنشاء معهد بمقاييس دولية لتخفيف الضغط على «معهد إمبابة».. و2 مليون مريض في مصر.. و2000 يترددون علينا يومياً
-العميد السابق لـ«القلب»: أسلوب التغذية والضغوط النفسية وراء الإصابة.. ولا بد من تغيير السلوكيات
الصفحة الثامنة:
-فلسطين في أرض الملاعب: أنـقــذوا غــزة
-«إيد واحدة»..نجوم الفن يتبرعون لـ«الهلال الأحمر» بالأغذية والدم
-دعم غزة على شواطئ رأس البر
-«معاناة فلسطينى» جاء إلى القاهرة للعلاج فتعرض منزله للقصف
-بين آلام القصف والمخاض.. ولادة طفل وعودة الأمل في آخر لحظة