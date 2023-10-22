اقرأ في عدد الوطن غدا.. القلوب تتعافى بالمبادرات الصحية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

-«السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين

- صوت مصر مسموع.. اهتمام عالمي من وسائل الإعلام بقمة «القاهرة للسلام»

-«سى إن إن» الأمريكىي «السيسي» يحدد أهداف قمة القاهرة للسلام

-«رويترز»: الزعماء العرب يدينون القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

- زعماء العالم في قمة القاهرة

- موقع الأمم المتحدة: ندعو لاستمرار الإغاثة

- رئيس الوزراء يبحث الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

-المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة تعبر «رفح» إلى غزة.. و«التحالف الوطني»: دقة في اختيار نوعية المواد الغذائية لأهالينا في القطاع

- الوطن تبدأ غداً نشر وصية «هيكل» تحت عنوان «الحب والموت والرحلة»

-الوصية تكشف تفاصيل حياة ومشاعر وشخصية «الأستاذ»

- قللت معدلات الوفاة ونهضت بالصحة.. «القلوب تتعافي» بالمبادرات الرئاسية

الصفحة الثانية:

-«خبراء»: الإصلاح الاقتصادي حوَّل مصر إلى دولة قادرة على «امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات العالمية»

-«السيد»: الدولة لم تُغفل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.. و«إبراهيم»: مصر لم تتأخر يوما عن سداد أي التزام عليها لمؤسسة أو جهة دولية

- «الشيوخ» يطالب بسد احتياجات السوق من الأسمدة وتوحيد السعر للمزارعين

- فرض جزاءات على الشركات المخالفة.. ووزير التجارة: «الأمن الغذائي» أولوية للحكومة ونستهدف توطين 152 صناعة

-«البترول»: تيسيرات جديدة للراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي

-المتحدث العسكري: إصابات طفيفة في حادث الحدود وتحقيقات في الواقعة

-أنظمة تقسيط متنوعة دون فوائد.. وتحقيق الانتشار السريع بما يعادل 1000 محطة تموين بمختلف الطرق والمحاور في المحافظات

-«الإسكان»: بدء تسليم أراضي بيت الوطن بـ«العبور» للعاملين في الخارج

الصفحة الثالثة:

-قمة «القاهرة للسلام» تضع العالم أمام مسؤولياته

-«سي إن إن» الأمريكي: «السيسي» يحدد أهداف قمة القاهرة للسلام

-موقع الأمم المتحدة: «جوتيريش» يدعو لاستدامة دخول الإغاثة

-«فرانس 24»: زعماء العالم في قمة القاهرة

-«راديو فرنسا» الدولي: قمة السلام المصرية تسعى لتعزيز الوحدة

-«سكاى نيوز» الإنجليزي: الرئيس الفلسطيني يؤكد: لن نترك أرضنا

-«أسوشيتدبرس» الأمريكية: أمين الأمم المتحدة يؤكد على حل الدولتين

-«رويترز»: العرب يدينون قصف غزة

-«سى جى تى إن» الصيني: مخاوف تجاه تطورات الوضع بغزة

-مجلة «بوليتيكو» الأمريكية: «أبومازن»: لن نغادر

-«يورو نيوز»: «السيسي» أكد أن العدل هو الحل الوحيد

-صحيفة «جارديان» البريطانية: البرازيل تدعو لحل متعدّد الأطراف

الصفحة الرابعة:

-أحزاب وسياسيون: قمة القاهرة للسلام «صرخة دولية» ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

-«الفقي»: مصر «عمود الخيمة» العربية وكلمة «السيسي» رسالة لكل الأطراف.. و«مطر»: أكدت للجميع مدى قوة الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الملفات الإقليمية.. و«درويش»: دخول المساعدات دليل قاطع على نجاح القمة

-زعماء وقادة العالم يشكرون مصر على قمة «القاهرة للسلام»

-أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على الدعوة للقمة في هذا الوقت العصيب للعمل معا لوقف هذه الكارثة الإنسانية

-رسائل مصر في قمة السلام

-وقفة لأعضاء الجالية المصرية في بلجيكا لرفض المجازر الإسرائيلية بـ«غزة»

-«أطباء بلا حدود»: مستشفيات غزة تحولت إلى مأوى لآلاف النازحين.. وهناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات لتتناسب مع الاحتياجات

-جهود مصرية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي

-مصر ونجاح مؤتمرها للسلام.. الدعم الدائم والدور المتصاعد

الصفحة الخامسة:

-المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة تعبر «رفح» إلى غزة.. مستلزمات طبية ومواد غذائية عاجلة

-«صُناع الخير»: مِنَح دراسية بالجامعات للفلسطينيين.. و«التحالف الوطني»: دقة في اختيار نوعية المواد الغذائية لـ «القطاع»

-أتقدم بالشكر للرئيس السيسي على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق

-ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651 وتدهور الأوضاع الإنسانية

-«رضوان»: مصر كشفت حقيقة ما يجرى من اعتداءات غاشمة على المدنيين في غزة

-رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: القمة سعت لإيجاد حلول طويلة الأجل للقضية الفلسطينية

-فلسطين تطالب بـ«ضغط دولي حقيقي» و«القاهرة الإخبارية»: 17 شاحنة جاهزة لدخول غزة

-موقف الغرب

-«قمة القاهرة».. خطوة على الطريق

الصفحة السادسة:

-أسهمت في تقليل معدلات الوفاة ونهضت بالصحة العامة

-«القلوب تتعافي» بالمبادرات الصحية

-«إنذار خطر».. تسبب وفاة 17 مليون شخص عالمياً و43% من وفيات المصريين

-«الصحة العالمية»: حوالى 2 مليون حالة وفاة نتيجة التدخين.. ومتحدث «الصحة»: اكتشاف الجلطات القلبية مبكراً يساعد في علاجها ومتابعتها

-«تاج الدين»: أسباب الإصابة بأمراض القلب تتوقف على نوعها

-مسببات الإصابة.. «ارتفاع الضغط» والتدخين وسوء التغذية والسمنة المفرطة.. الأخطر

-«قلبك أمانة».. مبادرة لدعم مرضى القلب و«الاكتشاف المبكر».. و95 مليون مستفيد

-وزير الصحة: نتوسع في إجراء عمليات القلب المفتوح وتغيير الصمام الأورطى بالمنظار

-ممارسة الرياضة والبعد عن الأطعمة الدسمة وتناول الفاكهة تقى من المرض

-«شعبان»: النوم في منتصف اليوم يحمي من أمراض القلب طبقاً لدراسات أجريت حديثاً

-رئيس لجنة الصحة بـ«النواب»: الدولة تتوسع في إطلاق المبادرات الصحية المتنوعة والمهمة

الصفحة السابعة:

-«القومى للقلب».. يستقبل 2000 مواطن لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات يومياً

-«عبدالغفار»: نستخدم أحدث جهاز لكشف العيوب الخلقية للشرايين والأوردة.. والمعهد يحرص على تطبيق جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية

-«أكاديمية العباسية».. نهضة كبيرة في مجال جراحة القلب

-«الجامعى» بأسيوط.. صرح طبى بقيمة 300 مليون جنيه لخدمة أبناء الصعيد.. ويُجرى أدق العمليات

-إجراء 8 عمليات قلب مفتوح و20 قسطرة يومياً

-«مجدى يعقوب» بأسوان.. 80 ألف مريض يستقبلهم سنوياً

-«جراحة القلب» بالمنصورة.. الأول بالشرق الأوسط وعلاج مجانى للآلاف من الدلتا والمحافظات

-نائب مدير المركز: المريض لو تكلف مليون جنيه في عمليات القلب لا يدفع مليماً واحداً

-«أسامة»: إنشاء معهد بمقاييس دولية لتخفيف الضغط على «معهد إمبابة».. و2 مليون مريض في مصر.. و2000 يترددون علينا يومياً

-العميد السابق لـ«القلب»: أسلوب التغذية والضغوط النفسية وراء الإصابة.. ولا بد من تغيير السلوكيات

الصفحة الثامنة:

-فلسطين في أرض الملاعب: أنـقــذوا غــزة

-«إيد واحدة»..نجوم الفن يتبرعون لـ«الهلال الأحمر» بالأغذية والدم

-دعم غزة على شواطئ رأس البر

-«معاناة فلسطينى» جاء إلى القاهرة للعلاج فتعرض منزله للقصف

-بين آلام القصف والمخاض.. ولادة طفل وعودة الأمل في آخر لحظة