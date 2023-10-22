الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: نرفض تهجير الفلسطينيين ونعلن تأييدنا لموقف مصر

أعلنت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والتأييد الكامل لموقف الدولة المصرية.

وقالت الجمعية التي تعد أقدم جمعية علمية في الشرق الأوسط في بيان، إنها تجد نفسها أمام التزام وطني وأخلاقي، في الوقوف ضد المجازر الوحشية على الشعب الفلسطيني في غزة، والتنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض عليهم برا وبحرا وجوا.

كما أنها تعلن وقوفها خلف القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحفظ السيادة الوطنية على كامل حدودنا.

نرفض تهجير الفلسطينيين

أوضحت الجمعية، أنها تعلن كامل تأييدها لموقف الدولة المصرية الداعم لحقوق القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن أراضيهم، والإدانة التامة للعنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، الذي بلغ ذروته القاسية بقصف المستشفى المعمداني في غزة، ما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين، ما يمثل عملاً إجرامياً يستوجب المسائلة الدولية.

واختتمت بيانها برفضها الكامل والقاطع لكل المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة نحو الحدود المصرية، بهدف إنهاء القضية الفلسطينية العادلة، وتؤكد أن مثل هذه المخططات، تشكل تهديدا غير مقبول للأمن القومي المصري، ندعم فيه القيادة السياسية دعما كاملا ونقف بقوة وصلابة خلفها، وخلف ما تتخذه من قرارات في هذا الشأن.