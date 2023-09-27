موعد تسليم شقق «سكن لكل المصريين» في المدن الجديدة.. وخطوات الاستعلام

ينتظر عدد كبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل إعلان موعد تسليم شقق «سكن لكل المصريين» داخل المدن الجديدة، استعداد للعيش بها، وسداد أقساطها الشهرية.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جرى البدء في تسليم وحدات «سكن لكل المصريين»، والذي من المفترض البدء في تسليمها مطلع العام المقبل.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه يجرى إرسال رسائل نصية خلال الأيام المقبلة، للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على وحدات في سكن لكل المصريين 3، لتصحيح أوراقهم وإجراءاتهم للحصول على وحدات أخرى.

خطوات الاستعلام عن موعد تسليم شقق سكن لكل المصريين

وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين، عن طريق الخطوات التالية:

1- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هذا الرابط.

2- الضغط على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

3- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4- يشترط للاستعلام أن تكون البطاقة الشخصية سارية.

5- إدخال كل البيانات المتعلقة بالتسجيل من قبل المواطن المتقدم.

6- الضغط على الاستعلام عن الوحدات السكنية.