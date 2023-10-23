عاجل.. دمشق توجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الإسرائيلي

وجهت وزارة الخارجية السورية رسالة تحذير عاجلة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تكرار الاعتداءات التي نفذها جيش الاحتلال على مواقع في سوريا، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وحذّرت سوريا من أن مُواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، من شأنها "أن تدخل المنطقة في دوامة أوسع من العنف يصعب احتواؤه"، بعد هجوم على مطاري دمشق وحلب أخرجهما من الخدمة وأوقع قتيلًا، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

استهداف مطاري دمشق وحلب

وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيانٍ لها، أن إسرائيل قامت "في الساعة 5:25 من فجر الأحد بشن عدوان جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط والجولان السوري المحتل مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين؛ أدت إلى خروجهما من الخدمة مجددًا".

وتابعت الخارجية السورية، أن الهجوم يأتي "للمرة الثالثة على التوالي وخلال نحو أسبوع واحد".

وقالت إن "سوريا تحذر من مغبة مواصلة هذه الاعتداءات والممارسات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي من شأنها إدخال المنطقة في دوامة أوسع من العنف الذي يصعب احتواؤه".

واعتبرت أن "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية دليل آخر على انهزاميته وتزايد الهيستيريا التي يشعر بها؛ جراء صمود سوريا في وجه جميع المحاولات لإضعافها وحرفها عن نهجها المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه".

مخططات إستعمارية

واتهمت وزارة الخارجية السورية في بيانها، من وصفتهم بـ"رعاة إسرائيل" بتسخير القانون الدولي "لتحقيق مخططاتهم الاستعمارية" في المنطقة.

يأتي التحذير السوري لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ساعات من تعرض مطاري دمشق وحلب الدوليين لهجوم إسرائيلي تسبب في توقف العمل بالمطارين.

وقصفت قوات الاحتلال مطاري دمشق وحلب في وقت تواصل فيه التصعيد في حربها على قطاع غزة، وعلى الحدود اللبنانية، متجاهلة النداءات الدولية بضرورة وقف إطلاق النار لمنع جر المنطقة إلى حرب إقليمية.