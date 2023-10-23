95 شهيدًا في الصفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بإطلاق الرصاص الحي وحملة اعتقالات في اليوم الـ17 من عملية «السيوف الحديدية»، ما أسفر عن سقوط شهيدين جديدين، ليرتفع إجمالي شهداء الضفة إلى 95 شهيدا.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين أحدهما يدعى محمود سيف الطريش نخلة والآخر محمد نضال عليان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 4 آخرين بالرصاص الحي بجروح خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم مخيم الجلزون

وفجر اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيا، كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 3 فلسطينيين من السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اقتحامات واسعة في قرى وبلدات غرب وجنوب جنين، واقتحم جنود الاحتلال أكثر من 15 بلدة وقرية. وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين، كما اعتقلت 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، فيما أطلقت قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين عقب اقتحام القوات اقتحام مخيمي عايدة والعزة، الرصاص وقنابل الغاز والصوت.