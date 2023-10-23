تحذير عاجل من البريد المصري لعملائه.. «لا تفصح عن بياناتك»

حذر البريد المصري، عملاءه من التعرض لسرقة البيانات عبر إرسال رسائل واستقبال مكالمات من جهات مجهولة لا تتبع هيئة البريد، وقالت الهيئة في رسالة لعملائها عبر صفاحتها الرسمية: «بياناتك الشخصية سرية لازم تحتفظ بيها ولا تفصح عنها لأي شخص، اعرف دلوقي إزاي تحمي حساباتك الشخصية مع البريد المصري».

رسائل تحديث البيانات

وقالت الهيئة القومية للبريد: «حاجات البريد مش هيطلبها، وده معناه أنك بتتعرض للنصب»، موضحًا أنّ أبرز تلك الطلبات هي الرسائل النصية التي تُطلب من العميل بهدف تحديث البيانات، أو المكالمات الهاتفية، أو الاتصال بالعميل بحجة استلام هدايا وهمية، وتأتي هذه المكالمات والرسائل من أرقام مجهولة، تطلب من العملاء أرقام كروت الدفع الخاصة بهم، والرقم السري وبيانات الحسابات المالية.

وحذرت الهيئة: «خلي باللك البريد المصري أو أي جهة مالية لن تطلب منك هذه البيانات بأي شكل، وفي حالة مواجهة أيًا من هذه المواقف، يجب إبلاغ الهيئة فورًا لحماية حسابك وأموالك».

الاتصال بالخط الساخن 16789

وقالت الهيئة، إنه يكمن لعملاء البريد المصري، الاتصال بالخط الساخن 16789 لأي استفسارات أو شكاوى، داعية المواطنين إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، مشددًة على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.