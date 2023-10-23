عضو بـ«الشيوخ»: الجهود المصرية «الوحيدة» على الساحة في القضية الفلسطينية

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن الجهود المصرية أصبحت الوحيدة على الساحة في القضية الفلسطينية، متابعة: «الأمين العام للأمم المتحدة لم يتمكن من إدخال المساعدات، وترك الأمر لمصر التي نجحت في إدخال أول شحنة من المساعدات، ومصر بالفعل قادرة على حماية حدودها وأراضيها، وكذلك المساهمة في حل مشكلة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ».

القانون الدولي

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC» أن الفترة الماضية كشفت عن وجه العالم القبيح وازدواجية المعايير، والتشدق بحقوق الإنسان والقانون الدولي دون تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مسيطر على الإعلام العالمي بشكل جعل المنصات الإعلامية والاجتماعات الدولية لا تعبر عن أي رأي ولا تتخذ أي إجراء.

مقاومة شعبية على مستوى العالم

وأشارت إلى أن مايحدث في غزة هو إبادة عرقية، وهناك مقاومة شعبية على مستوى العالم، من خلال النقابات والبرلمانين والفنانين والإعلاميين ومختلف الفئات، مضيفة «مصر دولة متماسكة ولديها كل أدوات التفاوض على أي طاولة حوار من استعداد عسكري، واصطفاف للرأي العام الداخلي حول القيادة السياسية ودبلوماسية حاسمة».