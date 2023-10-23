عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الدبلوماسية المصرية تخوض معركة طويلة الأمد لحل أزمة قطاع غزة».

القضية الفلسطينية

وذكر التقرير أنّ مصر لعبت دورًا دبلوماسيًا بارزًا لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، حيث قدمت دوزرا تاريخيا ومحوريا في التعامل مع القضية الفلسطينية وتوفير سبل الدعم كافة للأشقاء الفلسطينيين وحمايتهم من آلة الحرب الإسرائيلية.

الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

ومنذ بداية الأزمة تواصل قادة وزعماء العالم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، ودائما ما كان يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مباحثاته مع رؤساء دول العالم على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة وصولا إلى دفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.