رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يستقبل الطلاب الجدد.. ويؤكد أهمية الإبداع

استقبل الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، الطلاب الجدد الملتحقين ببرنامجى تكنولوجيا الأوتوترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور أحمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب.

وفي بداية اللقاء، بالطلاب الجدد، متمنياً لهم عامًا موفقاً وناجحاً، حافل بالتوفيق والإنجاز، وحثّ الطلاب على التحلي بروح التواصل والتعاون والاحترام المتبادل، وتحمل المسؤولية، وكذلك تشجيعهم على فكر ريادة الأعمال وتأسيس شركات خاصة بهم.

وأضاف «كشك» أن الجامعة انتهت من كل الترتيبات والتجهيزات لبدء عام دراسي علمي وتعليمي وبحثي متميز ملائم للطلاب، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المدرجات، والمعامل، وكل الخدمات اللوجستية المقدمة للطلاب في سبيل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة، والرعاية اللازمة لهم، وتوفير كل الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

وأشار إلي حرص الجامعة على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى، مؤكدا اهتمام الجامعة الكبير بتوفير الفرص التدريبية التى تساهم فى صقل مهارات الطلاب حيث وفرت الجامعة العام الماضى 206 فرصة تدريبية لكل طالب.

فيما أكد الدكتور أحمد الصاوي ضرورة المشاركة الفعّالة للطلاب في الأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة، في إطار سعي الجامعة لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة.

واختتم اللقاء بتبادل الحوار والإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب من الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة.