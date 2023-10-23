تعرف على الفرق بين مشروعي جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

أعلنت مدينة المنصورة الجديدة، في محافظة الدقهلية، إمكانية حجز وحدات سكنية بمشروعي سكن مصر، والذي يبلغ عدد الوحدات فيه 96 وحدة، وجنة 192 وحدة على أن ينتهي التقديم يوم 14 شهر نوڤمبر المقبل 2023 والحجز الفوري من خلال جهاز المدينة ويبلغ سعر كراسة الشروط 500 جنيه.

الفرق بين مشروعي جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

وكشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن الفرق بين مشروعي سكن مصر وجنة وهي كالآتي:

مشروع جنة:

- العمارة أرضي وخمسة أدوار بها مصعد كهربائي.

- كملوني يكتب محاط بسور وأمن للحراسة فيه حمامات سباحة وحضانة ومنطقة كاملة لخدمات سكان الكمبوند.

- سعر المتر كاش 9 آلاف ومتاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد.

- تطل من الناحية البحرية على ڤلل ثم البحر وتطل من الناحية القبلية على عمارات سكن مصر.

مشروع سكن مصر:

- العمارة أرضي بها خمسة أدوار بها مصعد كهربائي المساحات «106، 115، 117،118».

- عمارات منفصلة

- سعر المتر كاش 7720 متاح أقساط على 3 و5 و7 و10 سنوات محملة بالفوائد.

- تطل من الناحية البحرية على كمبوند جنة ومن الناحية القبلية على الطريق الدولي الساحلي ومدخل المدينة.

شروط الحجز في شقق المنصورة الجديدة

خصصت جهاز مدينة المنصورة الجديدة عدد من الشروط في حال رغبة العميل في حجز شقق أو وحدات سكنية في المدينة وهي كالآتي:

- أن يكون المتقدم شخص طبيعي ومصري الجنسية.

- تعتبر كراسة الشروط جزءا لا يتجزء من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط.

- شراء كراسة الشروط من جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما.

- يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

- وفي حال تقدم أكثر من عميل يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة.